Ещё
Вырастут ли ставки по ипотеке и автокредитам
Далее:
Читайте также:
Ещё
Названы сроки нового банковского кризиса
Названы сроки нового банковского кризиса
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.15
$
67.39
76.81
77.00
Прогноз
27.08 – 03.09
$
67.60
76.59
Индексы и котировки Brent
72.36
+0.17 Золото
1186.30
+0.05 РТС
1064.95
–0.11
Динамика валют
EUR / USD
20.08
1.1433
–0.0120
06.08
1.1554
19.08
14.08
09.08

Вырастут ли ставки по ипотеке и автокредитам 

Вечерняя Москва 35 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Ставки по автокредитам и ипотеке могут вырасти этой осенью, считают эксперты. В последние месяцы центробанки многих развивающихся стран подняли ключевые ставки. По этому пути может пойти и ЦБ РФ.
По мнению экспертов, на ближайшем заседании российского регулятора, которое пройдет 14 сентября, ключевую ставку поднимут на 0,25 процента с большой вероятностью. При этом в случае ухудшения ситуации на мировой арене (торговые войны, санкции к России, обострение турецкого кризиса, а также снижение нефтяных котировок) ставка может вырасти еще сильнее — на 0,5–0,75 процента. Все это может привести и к подъему банковских ставок в стране.
Кроме того, в сентябре снова начнут работу американские конгрессмены, которые, скорее всего, поднимут вопрос о расширении экономических санкций в отношении России. Вступление в силу нового закона, по мнению многих экспертов, может сильно сказаться на курсе рубля на валютном рынке.
При этом на фоне непростой политической обстановки в мире, курс доллара может вырасти до 70 рублей, а евро — приблизиться к 80 рублям.
По словам финансового директора юридической компании BMS Law Firm Юрия Степанова, вряд ли в скором времени стоит ожидать значительного повышения цен на финансовые услуги.
— Кредитные организации не смогут себе этого позволить из-за общей экономической ситуации. Дело в том, что реальные доходы населения падают, что приводит к очень высокой конкуренции в финансовом секторе. В связи с этим ждать роста ставок по кредитным услугам не стоит — банкам выгоднее привлечь больше клиентов, чем повысить ставки и понизить этим спрос, — рассказал Юрий Степанов.
Вечерняя Москва: последние новости
Эксперт: правительство намерено снизить шок от повышения тарифов Апартаменты стали популярнее Наталья Сергунина: Московский бюджет получил свыше 48 миллиардов рублей от упрощенной системы налогообложения
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян могут оставить без all inclusive18
Названы сроки нового банковского кризиса4
Россиянам предложили увеличить отпуск88
Украина оказалась на краю пропасти из-за горячей воды289
США захотели большего ущерба для России1
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
05:38
«Россия готова»: США введут санкции против «СП — 2»
Экономика Статьи
03:13
«Выкручивание рук не остановит российский газопровод»
Экономика Рынки
28:44
Кризис в Турции: что будет с российскими туристами
Личный счет Рынки
06:55
«Что я буду платить в бюджет деньги, их все равно украдут»
Статьи Экономика
10:33
Германия не смогла отказаться от «Северного потока-2»
Экономика В мире
00:58
Крым лишился Visa и MasterCard
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение