Вырастут ли ставки по ипотеке и автокредитам

Ставки по автокредитам и ипотеке могут вырасти этой осенью, считают эксперты. В последние месяцы центробанки многих развивающихся стран подняли ключевые ставки. По этому пути может пойти и ЦБ РФ

По мнению экспертов, на ближайшем заседании российского регулятора, которое пройдет 14 сентября, ключевую ставку поднимут на 0,25 процента с большой вероятностью. При этом в случае ухудшения ситуации на мировой арене (торговые войны, санкции к России, обострение турецкого кризиса, а также снижение нефтяных котировок) ставка может вырасти еще сильнее — на 0,5–0,75 процента. Все это может привести и к подъему банковских ставок в стране.

Кроме того, в сентябре снова начнут работу американские конгрессмены, которые, скорее всего, поднимут вопрос о расширении экономических санкций в отношении России. Вступление в силу нового закона, по мнению многих экспертов, может сильно сказаться на курсе рубля на валютном рынке.

При этом на фоне непростой политической обстановки в мире, курс доллара может вырасти до 70 рублей, а евро — приблизиться к 80 рублям.

По словам финансового директора юридической компании BMS Law Firm Юрия Степанова, вряд ли в скором времени стоит ожидать значительного повышения цен на финансовые услуги.