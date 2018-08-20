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Китайская Dalian Wenlian Aquaculture вложит 5 млрд руб в рыбную отрасль на Дальнем Востоке
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Китайская Dalian Wenlian Aquaculture вложит 5 млрд руб в рыбную отрасль на Дальнем Востоке 

Прайм 14 минут назад
МОСКВА, 20 авг /ПРАЙМ/. Российско-китайский инвестиционный фонд регионального развития (ИФРР) подписал проект сотрудничества с китайской компанией Dalian Wenlian Aquaculture, которая может инвестировать 5 миллиардов рублей в производство и переработку аквакультуры на Дальнем Востоке, говорится в сообщении ИФРР.
Гендиректор ИФРР Рустам Темиргалиев, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что в 2018 году китайская компания подала заявку на освоение новых рыбоводных участков площадью 900 гектаров. В рамках данного проекта планируется инвестировать 500 миллионов рублей.
"В дальнейшем Dalian Wenlian Aquaculture собирается дополнительно ввести в оборот рыбоводные участки площадью 4 тысячи гектаров, а также осуществить строительство завода по переработке аквакультуры. Планируемая совокупная сумма инвестиций составит 5 миллиардов рублей", — добавил Темиргалиев.
Китайская компания Dalian Wenlian Aquaculture специализируется на выращивании, переработке и реализации объектов аквакультуры (среди них — морской гребешок, морской огурец, морской еж). Годовой оборот группы превышает 500 миллионов долларов. В России структура компании, «Венлян Аквакультура» (Приморский край), выращивает морского гребешка на площади 1,3 тысячи гектаров.
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