Ещё
Начало недели: рынок растет за счет рубля
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.15
$
67.45
76.75
77.15
Прогноз
27.08 – 03.09
$
66.60
76.10
Индексы и котировки Brent
72.20
+0.01 Золото
1190.20
–0.00 РТС
1065.34
+0.11
Динамика валют
EUR / USD
20.08
1.1482
–0.0117
07.08
1.1599
19.08
14.08
09.08

Начало недели: рынок растет за счет рубля 

Investing.com Россия 23 минуты назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com— В начале недели рынок открылся незначительным снижением рубля: несмотря на рост цен на нефть (фьючерс на баррель Brentс 16 августа подорожал с $70,5 до $72, 2), доллар подорожал с 67 руб., наблюдавшихся вечером в пятницу, до 67,2 руб. Впрочем, на фоне волатильности в пятницу, когда доллар с 66,9 руб. резко ушел к 67,5 руб., а потом вернулся к 67,1 руб., это, конечно, чепуха.
«Было 67 руб., сейчас несколько больше, но рынок в целом ровный: никто ничего не предпринимает, все ждут 22 числа, когда будут объявлены санкции США, — объясняет валютный дилер банка «Альба Альянс» Артем Рощин. — В пятницу кто-то запасался валютой на выходные, классический вариант хеджирования, ведь уже боимся всего, а сегодня радикальных новостей не было — и объемы тоже стали меньше». Объемы торгов снижаются уже с 8 августа: тогда они резко выросли со средних 200 млрд руб. в день до 378,8 млрд руб. Сейчас рынок возвращается в нормальное русло — правда, уже на другом уровне.
По былым временам происходящее показалось бы странным: рубль падает — а рынок растет. Индекс МосБиржи за понедельник вырос на 0,77%, индекс РТС — на 1,2%. Однако сейчас это абсолютно не вызывает удивления: девальвация рубля поддерживает экспортеров, а они составляют основу индексов. «Рынок держится на экспортерах: проект [помощника президента России Андрея] Белоусова ушел в сторону, и работают качели: рубль — вниз, экспорт — вверх. Но не все экспортеры выросли — например, Лукойл (MCX:LKOH) сегодня был ниже рынка, — рассуждает генеральный директор „Спутник. Управление активами“ Александр Лосев. — Пока нет никаких санкционных новостей, есть хорошие ожидания по отчетности Сбербанка (MCX:SBER), МТС (MCX:MTSS) и Алроса (MCX:ALRS). Поэтому народ особо не становится в продажи и ждет, что будет».
Investing.com Россия: последние новости
В Кремле не обеспокоены волатильностью рубля Рубль укрепился в перерыве между заседаниями ЦБР и ФРС Рынок акций Канады закрылся падением, S&P/TSX Composite снизился на 0,00%
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Оставят без газа: американцы ударят Россию по трубе
Страны объединяются против США164
Дальневосточные гектары отдадут китайцам747
Дан прогноз по дальнейшей судьбе рубля139
Трамп выставил Москве условия по санкциям4
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
05:38
«Россия готова»: США введут санкции против «СП — 2»
Экономика Статьи
04:58
Оставят без газа: американцы ударят Россию по трубе
Экономика Статьи
03:13
«Выкручивание рук не остановит российский газопровод»
Экономика Рынки
28:44
Кризис в Турции: что будет с российскими туристами
Личный счет Рынки
06:55
«Что я буду платить в бюджет деньги, их все равно украдут»
Статьи Экономика
10:33
Германия не смогла отказаться от «Северного потока-2»
Экономика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение