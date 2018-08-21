Начало недели: рынок растет за счет рубля

Investing.com— В начале недели рынок открылся незначительным снижением рубля: несмотря на рост цен на нефть (фьючерс на баррель Brentс 16 августа подорожал с $70,5 до $72, 2), доллар подорожал с 67 руб., наблюдавшихся вечером в пятницу, до 67,2 руб. Впрочем, на фоне волатильности в пятницу, когда доллар с 66,9 руб. резко ушел к 67,5 руб., а потом вернулся к 67,1 руб., это, конечно, чепуха.

«Было 67 руб., сейчас несколько больше, но рынок в целом ровный: никто ничего не предпринимает, все ждут 22 числа, когда будут объявлены санкции США, — объясняет валютный дилер банка «Альба Альянс» Артем Рощин . — В пятницу кто-то запасался валютой на выходные, классический вариант хеджирования, ведь уже боимся всего, а сегодня радикальных новостей не было — и объемы тоже стали меньше». Объемы торгов снижаются уже с 8 августа: тогда они резко выросли со средних 200 млрд руб. в день до 378,8 млрд руб. Сейчас рынок возвращается в нормальное русло — правда, уже на другом уровне.