Ещё
Инвестиции в Краснодарский край выросли до 169,1 миллиардов рублей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.77
$
68.14
78.75
78.90
Прогноз
27.08 – 03.09
$
67.60
76.59
Индексы и котировки Brent
74.24
+0.11 Золото
1197.68
–0.15 РТС
1062.15
+0.51
Динамика валют
EUR / USD
22.08
1.1602
–0.0008
08.08
1.1610
21.08
16.08
12.08

Инвестиции в Краснодарский край выросли до 169,1 миллиардов рублей 

РИА Новости 26 минут назад
Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив
КРАСНОДАР, 22 авг — РИА Новости. Инвестиции в основной капитал Краснодарского края по итогам первого полугодия увеличились на 7% и составили 169,1 миллиарда рублей, сообщает департамент инвестиций региона.
По данным ведомства, по общему объему привлеченных инвестиций Краснодарский край занимает седьмое место среди регионов РФ, а в Южном федеральном округе на протяжении последних лет является лидером.
"В 2018 году инвестиции в Краснодарский край выросли на 7%. По итогам первого полугодия инвестиции в основной капитал региона составили 169,1 миллиарда рублей", — говорится в сообщении. Как добавили в департаменте, по итогам 2018 года в экономику региона планируется привлечь инвестиций на сумму не менее 500 миллиардов рублей.
"Мы наблюдаем положительную динамику в сфере инвестиций по результатам первого полугодия, однако основной объем традиционно ожидается в третьем и четвертом кварталах. Сейчас перед нами стоит задача по привлечению как новых инвесторов в регион, так и обеспечению максимально эффективной работы по сопровождению уже реализуемых инвестпроектов", — приводятся в сообщении слова руководителя ведомства Юрия Волкова.
Уточняется, что по итогам полугодия наибольшая инвестиционная активность зафиксирована в сфере транспортировки и хранения (50,7 миллиарда рублей), обрабатывающих производств (34,1 миллиарда рублей), развития сельского хозяйства (10,5 миллиарда рублей), обеспечения электрической энергией, газом и паром (7,1 миллиарда рублей), оптовой и розничной торговли (6,1 миллиарда рублей) и в области информации и связи (3,6 миллиарда рублей).
На сегодняшний день в Краснодарском крае реализуется более 680 инвестиционных проектов с учетом малых предприятий на общую сумму 1,1 триллиона рублей. По данным региональных властей, объем накопленных инвестиций в край к 2030 году должен составить 15 триллионов рублей.
Другие новости региона читайте здесь >>
Последние новости
Логический парадокс. США "нашли" рычаг давления на Россию Оружие на триллион долларов: как Китай обвалит экономику США Силовая операция: в Крыму 82-летнего старика выселили в гниющий барак
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль рухнул еще ниже393
Российским дачникам добавили головной боли185
Доллар и евро преодолели психологическую отметку104
Все кончено: россияне бегут из Латвии и Литвы73
В РФ изменили правила регистрации недвижимости10
Видео
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
00:28
Доллар и евро преодолели психологическую отметку
Рынки
05:38
«Россия готова»: США введут санкции против «СП — 2»
Экономика Статьи
08:24
Раскрыты детали триллионного плана правительства
Экономика
08:19
Назван ожидаемый размер увеличения пенсий
Личный счет
03:52
Россия нашла замену американской электронике
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение