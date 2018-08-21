Ещё
Чистый долг МТС во II квартале сократился на 4,7%
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.40
$
67.69
77.61
77.80
Прогноз
27.08 – 03.09
$
65.95
75.12
Индексы и котировки Brent
72.70
+0.18 Золото
1188.54
–0.08 РТС
1072.12
+0.35
Динамика валют
EUR / USD
21.08
1.1561
–0.0038
07.08
1.1599
20.08
15.08
10.08

Чистый долг МТС во II квартале сократился на 4,7% 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Чистый долг МТС по итогам второго квартала 2018 года составил 194,5 миллиарда рублей, сократившись на 4,7% по сравнению с предыдущим кварталом (с 204,1 миллиарда рублей), говорится в сообщении компании.
Соотношение чистого долга к OIBDA остался на прежнем уровне — 1,1.
Общий долг МТС на 30 июня составил 310,5 миллиарда рублей, увеличившись на 6,5% по сравнению с предыдущим кварталом. В структуре общего долга 85% приходится на рублевые заимствования. Долговые обязательства в нерублевом выражении составляют порядка 15% в общем долговом портфеле и состоят, главным образом, из двух выпусков еврооблигаций сроком до 2020 и 2023 годов, отмечает компания.
Свободный денежный поток МТС на конец отчетного периода составил 30,8 миллиарда рублей, сократившись на 24,1%. «Снижение показателя в годовом исчислении в значительной степени связано с приобретением компаний (3,1 миллиарда рублей), инвестициями в Ozon (2,1 миллиарда рублей) и ростом капитальных вложений в строительство сети», — поясняется в сообщении.
Капзатраты МТС во втором квартале составили 17,6 миллиарда рублей, увеличившись на 15% с 15,3 миллиарда рублей за аналогичный период 2017 года. В общей сумме по итогам первого полугодия 2018 года МТС направила на капитальные затраты 34,2 миллиарда рублей без учета стоимости лицензий. За отчетный период МТС построила около 6 тысяч базовых станций по всей России, из которых более половины составили базовые станции в стандарте LTE. Наиболее активное строительство осуществлялось в Москве и Московской области, Приморском крае, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Татарстане и Новосибирской области.
Прайм: последние новости
МКБ продал дочернюю компанию "МКБ-лизинг" за 1,55 млрд руб Fitch: Наибольший отток средств юрлиц в июне пришелся на ВБРР Задолженность по зарплате в РФ за июль выросла на 21%
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США добрались до денег россиян583
В России предложили повысить еще один налог157
Все кончено: россияне бегут из Латвии и Литвы58
США ввели киберсанкции против россиян12
Трамп уронил доллар43
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
05:38
«Россия готова»: США введут санкции против «СП — 2»
Экономика Статьи
08:19
Назван ожидаемый размер увеличения пенсий
Личный счет
01:00
ЦБ перестал бояться за будущее рубля
Экономика
04:58
Американцы оставят Россию без газа
Экономика Статьи
03:13
«Выкручивание рук не остановит российский газопровод»
Экономика Компании
28:44
Кризис в Турции: что будет с российскими туристами
Личный счет Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение