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Пенсионерам стало проще получить кредит и оформить ипотеку
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Пенсионерам стало проще получить кредит и оформить ипотеку 

Вечерняя Москва 21 минуту назад
Фото: Вечерняя Москва
«Объединенное кредитное бюро» сообщило, что в первом полугодии 2018 года российские банки выдали клиентам старше 60 лет 14 тысяч кредитов на общую сумму 21 миллиард рублей.
При этом статистика свидетельствует, что доля пожилых людей, получивших в этом году ипотеку, увеличилась с 2,4 до 2,5 процента. Также и вырос средний чек кредита: с 1,34 миллиона — до 1,43 миллиона рублей.
По словам экономистов, это положительная тенденция в работе наших банков.
— Раньше пенсионеру практически невозможно было получить кредит или ипотеку, — рассказывает заведующий кафедрой экономики Государственного университета по землеустройству доктор экономических наук Александр Сагайдак. — Но ситуация в корне поменялась: у банков начала расти задолженность по кредитам, поэтому они стали изменять кредитную политику и делать ее более гибкой. Теперь банки выдают пенсионерам кредиты в силу того, что у них каждый месяц стабильный доход, как минимум пенсия. При этом многие пенсионеры работают и не претендуют уже на престижные должности и соглашаются на менее оплачиваемые должности, но при этом имеют стабильный доход каждый месяц.
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