Пенсионерам стало проще получить кредит и оформить ипотеку

«Объединенное кредитное бюро» сообщило, что в первом полугодии 2018 года российские банки выдали клиентам старше 60 лет 14 тысяч кредитов на общую сумму 21 миллиард рублей.

При этом статистика свидетельствует, что доля пожилых людей, получивших в этом году ипотеку, увеличилась с 2,4 до 2,5 процента. Также и вырос средний чек кредита: с 1,34 миллиона — до 1,43 миллиона рублей.

По словам экономистов, это положительная тенденция в работе наших банков.