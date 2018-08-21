Стадион «Нижний Новгород» снабдят электроэнергией за 30 млн рублей ежемесячно

Электроэнергия для снабжения стадиона «Нижний Новгород» обойдется 269 млн рублей до конца декабре текущего года. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Согласно документам, на электроэнергию в августе планирует затратить 29,6 млн рублей; в сентябре — на 28,6 млн рублей; в октябре — на 27,4 млн рублей; в ноябре — на 26,5 млн рублей; в декабре — на 30,8 млн рублей.

Начальная (максимальная) стоимость контракта составила 268,9 млн рублей. Закупка производилась у единственного поставщика. Заказчиком является федеральное государственное унитарное предприятие «Спорт-Инжиниринг». Контракт получил "ТНС энерго Нижний Новгород"

Поставка электроэнергии будет осуществляться до конца декабря текущего года.