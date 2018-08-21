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Стадион «Нижний Новгород» снабдят электроэнергией за 30 млн рублей ежемесячно
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Стадион «Нижний Новгород» снабдят электроэнергией за 30 млн рублей ежемесячно 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Электроэнергия для снабжения стадиона «Нижний Новгород» обойдется 269 млн рублей до конца декабре текущего года. Об этом сообщается на портале госзакупок.
Согласно документам, на электроэнергию в августе планирует затратить 29,6 млн рублей; в сентябре — на 28,6 млн рублей; в октябре — на 27,4 млн рублей; в ноябре — на 26,5 млн рублей; в декабре — на 30,8 млн рублей.
Начальная (максимальная) стоимость контракта составила 268,9 млн рублей. Закупка производилась у единственного поставщика. Заказчиком является федеральное государственное унитарное предприятие «Спорт-Инжиниринг». Контракт получил "ТНС энерго Нижний Новгород".
Поставка электроэнергии будет осуществляться до конца декабря текущего года.
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