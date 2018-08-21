Фермеры Ростовской области за 5,5 лет получили грантов на 1,4 млрд рублей 

С 2012 году в Ростовской области было выделено грантов на развитие фермерства на общую сумму 1,38 млрд руб., пишет Rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.
«В среднем размер гранта на одну семейную ферму составляет 10 млн руб., а на одного начинающего фермера — немногим более 2 млн руб.», — следует из сообщения.
Ранее в августе Gorod55.ru со ссылкой на администрацию Омской области сообщил, что правительство региона выделит около 25 млн руб. на гранты для начинающих предпринимателей.