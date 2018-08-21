«Автодор» планирует разместить облигации на 2 млрд рублей

Госкомпания «Автодор» планирует выпустить облигации серии 001Р-01 на сумму 2 млрд руб. на срок 27 лет, следует из материалов госкомпании.

Бумаги номиналом 1 тыс. рублей будут размещены по закрытой подписке в пользу Министерства финансов РФ и банков, которые привлекли средства Фонда национального благосостояния посредством их размещения в субординированные депозиты.

Ранее в августе Банк России зарегистрировал программу биржевых облигаций «Автодор» серии 001Р объемом 66,466 млрд руб.

Выпуски в рамках программы имеют амортизационную структуру погашения. По 5% от номинала погашается ежегодно начиная с семнадцатого года обращения выпуска по 26-й, половина от номинала — через 27 лет.

В настоящее время в обращении находится 2 выпуска биржевых облигаций «Автодора» на сумму 17 млрд руб. и 2 выпуска классических облигаций на сумму 38,4 млрд руб.

Госкомпания управляет федеральными дорогами М-1 «Беларусь», М-3 «Украина», М-4 «Дон» и М-11 «Москва — Санкт-Петербург», а также выступает исполнителем проекта строительства Центральной кольцевой автодороги в Московской области.