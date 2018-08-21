Ещё
«Автодор» планирует разместить облигации на 2 млрд рублей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.40
$
67.59
77.61
77.80
Прогноз
27.08 – 03.09
$
65.95
75.12
Индексы и котировки Brent
72.70
+0.08 Золото
1188.54
–0.08 РТС
1072.11
+0.35
Динамика валют
EUR / USD
21.08
1.1532
–0.0067
07.08
1.1599
20.08
15.08
10.08

«Автодор» планирует разместить облигации на 2 млрд рублей 

Rambler News Service 45 минут назад
Госкомпания «Автодор» планирует выпустить облигации серии 001Р-01 на сумму 2 млрд руб. на срок 27 лет, следует из материалов госкомпании.
Бумаги номиналом 1 тыс. рублей будут размещены по закрытой подписке в пользу Министерства финансов РФ и банков, которые привлекли средства Фонда национального благосостояния посредством их размещения в субординированные депозиты.
Ранее в августе Банк России зарегистрировал программу биржевых облигаций «Автодор» серии 001Р объемом 66,466 млрд руб.
Выпуски в рамках программы имеют амортизационную структуру погашения. По 5% от номинала погашается ежегодно начиная с семнадцатого года обращения выпуска по 26-й, половина от номинала — через 27 лет.
В настоящее время в обращении находится 2 выпуска биржевых облигаций «Автодора» на сумму 17 млрд руб. и 2 выпуска классических облигаций на сумму 38,4 млрд руб.
Госкомпания управляет федеральными дорогами М-1 «Беларусь», М-3 «Украина», М-4 «Дон» и М-11 «Москва — Санкт-Петербург», а также выступает исполнителем проекта строительства Центральной кольцевой автодороги в Московской области.
Rambler News Service: последние новости
Центробанк возобновил покупку валюты для Минфина Чистый убыток холдинга РБК в первом полугодии составил 1,6 млрд руб. против прибыли годом ранее Рубль снизился к доллару и евро на открытии торгов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США добрались до денег россиян380
В России предложили повысить еще один налог119
Все кончено: россияне бегут из Латвии и Литвы54
Трамп уронил доллар42
США ввели киберсанкции против россиян10
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
05:38
«Россия готова»: США введут санкции против «СП — 2»
Экономика Статьи
08:19
Назван ожидаемый размер увеличения пенсий
Личный счет
01:00
ЦБ перестал бояться за будущее рубля
Экономика
04:58
Американцы оставят Россию без газа
Экономика Статьи
03:13
«Выкручивание рук не остановит российский газопровод»
Экономика Компании
28:44
Кризис в Турции: что будет с российскими туристами
Личный счет Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение