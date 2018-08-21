Долговая нагрузка Ставрополья ожидается ниже 50% в 2019 году

СТАВРОПОЛЬ, 21 августа. / ТАСС /. Бюджет Ставропольского края на 2019 год будет бездефицитным, долговая нагрузка преодолеет порог в 50%. Промежуточные итоги формирования краевой казны на будущий год озвучил губернатор Владимир Владимиров

"Бюджет будет профицитным, я надеюсь, что мы в 2019 году выйдем из порога 50%. То есть, количество долгов будет меньше, чем 50% от собственных доходов. Это будет неплохим достижением", — сказал он во время прямой линии с жителями края.

Глава региона отметил, что в 2018 году регион направляет более 3 млрд рублей на погашение госдолга, в 2019 году на эти цели планируется направить аналогичную сумму.

Как сообщалось, в июле 2018 года депутаты краевой думы утвердили увеличение доходной части бюджета Ставрополья на 3,4 млрд рублей, тем самым объем региональной казны впервые превысил 100 млрд рублей. После внесенных изменений объем доходов бюджета края на 2018 год составил 100,5 млрд рублей, расходов — 101,9 млрд рублей. Размер госдолга Ставропольского края в 2018 году составляет 37 млрд рублей, долговая нагрузка — порядка 56%.