Ещё
Долговая нагрузка Ставрополья ожидается ниже 50% в 2019 году
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.40
$
67.69
77.61
77.80
Прогноз
20.08 – 27.08
$
68.25
79.85
Индексы и котировки Brent
72.67
+0.00 Золото
1188.54
–0.08 РТС
1072.12
+0.35
Динамика валют
EUR / USD
21.08
1.1596
–0.0003
07.08
1.1599
20.08
15.08
10.08

Долговая нагрузка Ставрополья ожидается ниже 50% в 2019 году 

ТАСС 9 минут назад
СТАВРОПОЛЬ, 21 августа. /ТАСС/. Бюджет Ставропольского края на 2019 год будет бездефицитным, долговая нагрузка преодолеет порог в 50%. Промежуточные итоги формирования краевой казны на будущий год озвучил губернатор Владимир Владимиров.
"Бюджет будет профицитным, я надеюсь, что мы в 2019 году выйдем из порога 50%. То есть, количество долгов будет меньше, чем 50% от собственных доходов. Это будет неплохим достижением", — сказал он во время прямой линии с жителями края.
Глава региона отметил, что в 2018 году регион направляет более 3 млрд рублей на погашение госдолга, в 2019 году на эти цели планируется направить аналогичную сумму.
Как сообщалось, в июле 2018 года депутаты краевой думы утвердили увеличение доходной части бюджета Ставрополья на 3,4 млрд рублей, тем самым объем региональной казны впервые превысил 100 млрд рублей. После внесенных изменений объем доходов бюджета края на 2018 год составил 100,5 млрд рублей, расходов — 101,9 млрд рублей. Размер госдолга Ставропольского края в 2018 году составляет 37 млрд рублей, долговая нагрузка — порядка 56%.
ТАСС: последние новости
Минстрой внес в кабмин законопроект о новом механизме расселения аварийного жилья Минэкономразвития предложило план развития магистральной инфраструктуры Объем ввода жилья в Новой Москве в июле-августе может превысить показатель за I полугодие
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США добрались до денег россиян599
В России предложили повысить еще один налог161
Все кончено: россияне бегут из Латвии и Литвы58
США ввели киберсанкции против россиян12
Дан прогноз по дальнейшей судьбе рубля140
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
05:38
«Россия готова»: США введут санкции против «СП — 2»
Экономика Статьи
08:19
Назван ожидаемый размер увеличения пенсий
Личный счет
01:00
ЦБ перестал бояться за будущее рубля
Экономика
04:58
Американцы оставят Россию без газа
Экономика Статьи
03:13
«Выкручивание рук не остановит российский газопровод»
Экономика Компании
28:44
Кризис в Турции: что будет с российскими туристами
Личный счет Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение