«ФК Открытие» планирует выкупить бренд банка у бывших владельцев за 4,5 млрд руб

МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Права на бренд "ФК Открытие" после его санации остались у прошлого владельца кредитной организации — «Открытие холдинга». Как пишет газета «Ведомости» со ссылкой на представителей обеих компаний, в настоящее время идут переговоры о продаже бренда банку.

Отмечается, что банк хочет выкупить все товарные знаки группы «Открытие» за 4,5 млрд рублей. Об этом рассказал представитель холдинга.

Ранее холдинг оценивал бренд «Открытия» в сумму не меньше, чем $1 млрд

Представитель «ФК Открытие» комментировать цену бренда в 4,5 млрд рублей не стал, представитель банка России на запрос газеты не ответил.

По оценке консалтингового агентства Brand Finance бренд «ФК Открытие» стоит 16,35 млрд рублей: за последний год он подорожал на 22%.