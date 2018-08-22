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«ФК Открытие» планирует выкупить бренд банка у бывших владельцев за 4,5 млрд руб
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«ФК Открытие» планирует выкупить бренд банка у бывших владельцев за 4,5 млрд руб 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Права на бренд "ФК Открытие" после его санации остались у прошлого владельца кредитной организации — «Открытие холдинга». Как пишет газета «Ведомости» со ссылкой на представителей обеих компаний, в настоящее время идут переговоры о продаже бренда банку.
Отмечается, что банк хочет выкупить все товарные знаки группы «Открытие» за 4,5 млрд рублей. Об этом рассказал представитель холдинга.
Ранее холдинг оценивал бренд «Открытия» в сумму не меньше, чем $1 млрд
Представитель «ФК Открытие» комментировать цену бренда в 4,5 млрд рублей не стал, представитель банка России на запрос газеты не ответил.
По оценке консалтингового агентства Brand Finance бренд «ФК Открытие» стоит 16,35 млрд рублей: за последний год он подорожал на 22%.
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Комментарии  Ещё 6 источников 
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