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«Эксмо» купит издателя детской литературы «ИД Мещерякова»
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«Эксмо» купит издателя детской литературы «ИД Мещерякова» 

Sostav.ru 1 час назад
Фото: Sostav.ru
Depositphotos
Издательская группа «Эксмо», входящая в холдинг «Эксмо-АСТ», покупает специализирующийся на выпуске детской художественной литературы «Издательский дом Мещерякова», сообщает РБК.
«Переговоры идут, сделка еще не закрыта», — рассказал президент «Эксмо-АСТ» Олег Новиков.
«ИД Мещерякова», единственным владельцем которого является Вадим Мещеряков, по итогам 2017 года занимает 48-ю строчку в рейтинге топ-50 издательств по тиражу непериодических изданий. В прошлом году издательство выпустило 224 книги, их общий тираж составил почти 1,2 млн экземпляров. Для сравнения: «Эксмо» занимает второе место в рейтинге с тиражом в более чем 51 млн экземпляров.
Выручка И Д  в 2016 году составила 137,4 млн руб., прибыль от продаж — 7,1 млн руб., чистая прибыль — 23 тыс. руб.
Напомним, что 21% книжного рынка по итогам 2017 года приходится на детскую литературу. Именно этот сегмент стал одним из главных драйверов рынка, его продажи выросли на 12% при общем росте на 10%. Издатели прогнозируют дальнейшее оживление рынка, связанное с растущим спросом на детскую литературу.
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