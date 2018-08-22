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Экспобанк предлагает новые вклады
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Экспобанк предлагает новые вклады 

Банки.ру 14 минут назад
Экспобанк ввел вклады «Онлайн Лидер» и «Онлайн Лидер Актив». Депозиты доступны только для размещения в Интернет-банке «EXPO-online».
«Онлайн Лидер» открывается от 91 до 732 дней. Минимальная сумма — 50 тыс. рублей или 1 тыс. долларов или евро.
В рублях процентные ставки составляют 6,2—7,4%, в долларах — 1—2%, в евро — 0,5—1% годовых.
Пополнение и частичное снятие не предусмотрены. Проценты выплачиваются ежемесячно на текущий счет или капитализируются.
Продуктовый виджет
Срок депозита «Онлайн Лидер Актив» составляет 180 и 365 дней. Минимальная сумма — 30 тыс. рублей или 500 долларов.
Доходность в рублях составит 4,35—4,85%, в долларах — 0,4—1% годовых. Предусмотрены дополнительные взносы, а также расходные операции. Проценты ежемесячно капитализируются.
При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования.
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