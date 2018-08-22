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Интернет впервые обогнал телевидение по рекламным доходам в России
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Интернет впервые обогнал телевидение по рекламным доходам в России 

Rambler News Service 9 минут назад
Фото: CNews.ru
Российские компании в первом полугодии 2018 года потратили на продвижение в интернете 91,5 млрд руб., рост затрат вырос на 21% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчета Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). На продвижение на телевидении компании потратили 91 млрд руб., рост составил 13%.
«Интернет впервые стал лидером, немного опередив ТВ-сегмент по объему рекламы. Это событие было вполне ожидаемым и прогнозируемым, учитывая динамику ТВ (13%) и интернета (21%). При этом позиции эти двух медиа сегментов достаточно близки — каждый из них на рекламном рынке имеет долю несколько больше 41%», — сообщил сопредседатель Комиссии экспертов АКАР Сергей Веселов.
Рекламные доходы на радио выросли на 2% — до 7,7 млрд руб. за первое полугодие. Затраты компаний на рекламу в печатных СМИ снизились на 9% по сравнению с показателями аналогичного периода 2017 года и составили 9,1 млрд руб.
Суммарный объем рекламы за вычетом НДС составил примерно 219 млрд руб — это на 13% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
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Комментарии  Ещё 5 источников 
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