Число заключенных в Москве ДДУ выросло почти на 60%

Около 134 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) действует в настоящее время в Москве. Этот показатель почти на 60% выше прошлогоднего, заявил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев . Его слова приводит портал столичного правительства

«Это (данные — RNS) почти на 60% выше, чем показатели августа 2017 года, когда было зарегистрировано около 86 000 договоров долевого участия», — заявил Тимофеев.

По информации портала, сейчас в Москве строится 547 объектов долевого строительства и действует ДДУ на общую сумму 1,23 трлн рублей. За последние семь лет граждане вложили в строительство многоквартирных домов порядка 3 млрд рублей.

Лидерами на рынке долевого строительства являются компании «ПИК», «Садовые кварталы», «Дон-Строй Инвест», «ЛСР Недвижимость-М» и «А-101». Застройщикам удалось привлечь 47,5; 32; 30,5; 28,2 и 25,5 млрд рублей соответственно.