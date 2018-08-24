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Число заключенных в Москве ДДУ выросло почти на 60%
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Число заключенных в Москве ДДУ выросло почти на 60% 

Rambler News Service 55 минут назад
Фото: РИА Недвижимость
Около 134 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) действует в настоящее время в Москве. Этот показатель почти на 60% выше прошлогоднего, заявил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев. Его слова приводит портал столичного правительства.
«Это (данные — RNS) почти на 60% выше, чем показатели августа 2017 года, когда было зарегистрировано около 86 000 договоров долевого участия», — заявил Тимофеев.
По информации портала, сейчас в Москве строится 547 объектов долевого строительства и действует ДДУ на общую сумму 1,23 трлн рублей. За последние семь лет граждане вложили в строительство многоквартирных домов порядка 3 млрд рублей.
Лидерами на рынке долевого строительства являются компании «ПИК», «Садовые кварталы», «Дон-Строй Инвест», «ЛСР Недвижимость-М» и «А-101». Застройщикам удалось привлечь 47,5; 32; 30,5; 28,2 и 25,5 млрд рублей соответственно.
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Комментарии  Ещё 6 источников 
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