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В Москве резко снизилось число квартир в продаже
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В Москве резко снизилось число квартир в продаже 

dom.lenta.ru 11 минут назад
Фото: dom.lenta.ru
Объем предложения вторичного жилья в Москве планомерно снижается. За июль квартир в продаже стало на 12 процентов меньше, чем в июне, свидетельствуют материалы агентства «Азбука Жилья», поступившие в «Дом» в среду, 22 августа.
По данным аналитикам, в настоящее время покупателям предлагается 22,3 тысячи объектов, или около 1,7 миллиона квадратных метров вторичной недвижимости в пределах старых границ города.
«Снижение объема предложения на вторичном жилом рынке длится уже полтора года, — отмечают в «Азбуке». — По сравнению с началом 2017 года количество квартир снизилось практически в два раза. А рынок первичной жилой недвижимости по объему перегнал вторичный сегмент еще в апреле 2017 года и на сегодняшний день превышает его в 1,8 раза».
Во многом падению объемов предложения на вторичном рынке сопутствовало уменьшение стоимости квартир, полагают эксперты. В январе — июле 2018-го средняя стоимость ненового жилья в Москве составила, по их подсчетам, 284 тысячи рублей за квадратный метр, в то время как три года назад она равнялась 332 тысячам за «квадрат».
В среднем квартира экономкласса в столице сейчас стоит 8,2 миллиона рублей, отмечается в предоставленных материалах.
Ранее рост цен на жилье в Москве признали мнимым: по наблюдениям аналитиков, средняя цена предложения вторичной недвижимости в городе растет, в то время как реальная стоимость проданных объектов уменьшается.
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