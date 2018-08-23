Квартальная прибыль Alibaba снизилась на 45% — до $1,15 млрд

Чистая прибыль Alibaba по итогам I квартала 2019 финансового года, завершившегося 30 июня 2018 года, снизилась на 45% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — с 14 млрд ($2,04 млрд) юаней до 7,65 млрд юаней ($1,15 млрд), следует из финансовой отчетности компании.

Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, в свою очередь снизилась на 41%, до 8,68 млрд юаней ($1,31 млрд). Консолидированная выручка компании увеличилась на 61%, до $12,22 млрд Операционная прибыль также выросла на 54% и составила $1,21 млрд Показатель EBITDA увеличился на 17%, составив $4,43 млрд

Китайский интернет-холдинг Alibaba Group управляет торговыми онлайн-площадками Taobao.com, Aliexpress и Tmall.com. Холдингу также принадлежит платежная система AliPay. В России Alibaba представлен интернет-магазином Aliexpress.