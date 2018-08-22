АСВ обнаружило в Банке ВВБ недостачу почти на 1,7 млрд рублей

Агентство по страхованию вкладов , осуществляющее процедуру конкурсного производства в севастопольском Банке ВВБ , завершило инвентаризацию имущества банка, по результатам которой выявило недостачу на общую сумму 1 млрд 678,657 млн рублей. Об этом сообщается на сайте АСВ.

Наибольшая часть недостачи — 1 млрд 292,542 млн рублей — приходится на кредиты предприятиям, организациям и физическим лицам и связана с отсутствием оригиналов кредитных договоров. Недостача основных средств и хозяйственных затрат в размере 29,399 млн рублей связана с фактическим отсутствием имущества. Недостача прочих активов в размере 356,716 млн рублей возникла в связи с отсутствием подтверждающих документов.

«По результатам выявленной недостачи проводится работа по поиску имущества и документов банка, а также по взаимодействию с контрагентами для получения подтверждающих документов», — говорится в сообщении АСВ.

Также в ходе инвентаризации выявлено имущество (оргтехника, мебель и прочее) в количестве 3 696 единиц, не учтенное на балансовых счетах банка.

Напомним, у Банка ВВБ лицензия была отозвана 9 апреля текущего года. ЦБ указывал, что «деятельность руководства ПАО „Банк „ВВБ“ привела к образованию на балансе кредитной организации значительного объема проблемных активов и имущества, учтенного по завышенной стоимости. Вследствие этого банк в декабре 2017 года оказался неспособен исполнять требования кредиторов“. Регулятор 12 декабря 2017 года объявил о назначении в ВВБ временной администрации и введении трехмесячного моратория на удовлетворение требований кредиторов „в связи с неустойчивым финансовым положением кредитной организации“. Мораторий был продлен в марте 2018-го. Газета „Коммерсант“ в апреле писала, что Банку ВВБ до отзыва лицензии искали санатора, но безуспешно. На эту роль рассматривались крупнейшие игроки в Крыму — РНКБ банк „Россия“ , однако каждый из них уже имеет санируемые банки.

Арбитражный суд Севастополя 16 мая признал Банка ВВБ банкротом. Ранее в том же месяце Центробанк оценил „дыру“ в балансе Банка ВВБ почти в 5,574 млрд рублей. В июле ЦБ опубликовал данные, согласно которым „дыра“ оказалась чуть больше — 5,7 млрд рублей, а также сообщил о выявлении операций по выводу активов банка.

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