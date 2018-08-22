IAB: out-stream видеореклама стала заметнее в российском digital

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В первом полугодии 2018 года российский рынок интерактивной рекламы сохранил двузначные темпы роста. Расходы рекламодателей на digital увеличились на 24% и достигли 92,5 млрд рублей.

Лидирующим сегментом является Performance — доходы от продажи рекламы по модели «оплата за результат» составили 76,2 млрд рублей без НДС, подсчитали в IAB Russia. При этом по динамике (+25%) сегмент даже опередил отрасль в целом.

В январе-июне объем рекламы в результатах поиска (Performance Search) составил 40,89 млрд рублей (+19%). Performance CPx — контекстные объявления в соцсетях, приложениях и рекламных сетях, включая MyTarget, РСЯ и Google AdSense — вырос на рекордные 33%, до 35,3 млрд рублей.

Сегмент Branding, включающий доходы от продаж рекламы по модели «оплата за выход рекламного сообщения», вырос на 18%. Его объем составляет уже 16,3 млрд рублей. Подсегмент баннерной рекламы (Banners) достиг отметки в 11,3 млрд рублей (+12%).

Видеореклама (Video Ads) остается самым быстрорастущим сегментом интернет-рекламы (+38%) — на нее рекламодатели потратили 4,9 млрд рублей. Начиная с 2018 года внутри видеорекламы эксперты начали выделять подсегмент out-stream (in page, in feed и др) — по оценке IAB Russia, его объем составляет 550 млн рублей.

Алексей Беляев , председатель индустриального комитета IAB Russia по исследованиям

Основные точки роста объемов рынка интернет-рекламы связаны с сегментами, где продолжается развитие рекламных продуктов и моделей закупки. Продолжается опережающий рост объемов Performance CPx сегмента, где развиваются аукционные модели, и сегмента видеорекламы. При этом в 2018 году существенно выросли объемы out-stream формата (когда рекламное видеосообщение не привязано какому-то видеоконтенту и показывается пользователю на странице с текстовыми материалами или в ленте сообщений социальных сетей), и эксперты сочли необходимым выделить в общих объемах Video подсегмент out-stream.

Сегодня свою оценку рекламного рынка в России также представила АКАР. Ее эксперты оценивают расходы рекламодателей на digital в 90,5−91,5 млрд рублей, а динамику сегмента — в 21%. В Ассоциации отмечают, что не согласны с данными IAB Russia.