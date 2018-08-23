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Фонд развития промышленности Ставрополья планирует поддержать 12 инвестпроектов
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Фонд развития промышленности Ставрополья планирует поддержать 12 инвестпроектов 

«Это Кавказ» 52 минуты назад
Региональный Фонд развития промышленности Ставропольского края готов поддержать 12 инвестиционных проектов. Общая стоимость всех проектов составляет 2,8 миллиарда рублей.
«В настоящее время на рассмотрении находятся 12 инвестиционных проектов на общую сумму 2,8 миллиарда рублей. Из них до конца года планируется реализация пяти проектов с выдачей 90 миллионов рублей займов краевого фонда, дополнительным привлечением 150 миллионов рублей Фонда развития промышленности РФ и 384 миллионов рублей средств инвесторов», — сообщается на сайте губернатора края.
Ранее фонд уже оказывал поддержку проектам по модернизации производства радиоэлектронной аппаратуры в крае и развитию цеха металлообработки, а также по инструментальной оснастке производства упаковки для аэрозолей компании «Ремуниверсал» и модернизации завода «Электроавтоматика»
Фонд развития промышленности создан на Ставрополье в 2017 году. Общий объем поддержки в 2018 году составит почти 300 миллионов рублей. При этом в следующем году власти края планируют увеличить капитализацию фонда.
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