Кубань заняла 7 место в РФ по объему инвестиций в I полугодии 2018 г.

Краснодарский край по общему объему привлеченных в первом полугодии 2018 года инвестиций занимает 7 место среди субъектов России, а в Южном федеральном округе является лидером, сообщает пресс-служба администрации региона.

За первые шесть месяцев текущего года инвестиции в основной капитал края составили 169,1 млрд рублей, что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Мы наблюдаем положительную динамику в сфере инвестиций по результатам первого полугодия, однако, основной объем традиционно ожидается в 3 и 4 кварталах», — прокомментировал руководитель краевого департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Юрий Волков

Согласно прогнозам, по итогам 2018 года в экономику Кубани планируется привлечь не менее 500 млрд рублей.

Как сообщал сайт «Деловая газета. Юг», по итогам полугодия 2018 года наибольшая инвестиционная активность была зафиксирована в таких видах экономической деятельности, как транспортировка и хранение — 50,7 млрд рублей, обрабатывающие производства — 34,1 млрд рублей, развитие сельского хозяйства — 10,5 млрд рублей.

В настоящее время на Кубани с учетом малых предприятий реализуют более 680 инвестиционных проектов на общую сумму 1,1 трлн рублей.