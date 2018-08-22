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Кубань заняла 7 место в РФ по объему инвестиций в I полугодии 2018 г.
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Кубань заняла 7 место в РФ по объему инвестиций в I полугодии 2018 г. 

Деловая газета. Юг 1 час назад
Фото: Деловая газета.Юг
Краснодарский край по общему объему привлеченных в первом полугодии 2018 года инвестиций занимает 7 место среди субъектов России, а в Южном федеральном округе является лидером, сообщает пресс-служба администрации региона.
За первые шесть месяцев текущего года инвестиции в основной капитал края составили 169,1 млрд рублей, что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
«Мы наблюдаем положительную динамику в сфере инвестиций по результатам первого полугодия, однако, основной объем традиционно ожидается в 3 и 4 кварталах», — прокомментировал руководитель краевого департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Юрий Волков.
Согласно прогнозам, по итогам 2018 года в экономику Кубани планируется привлечь не менее 500 млрд рублей.
Как сообщал сайт «Деловая газета. Юг», по итогам полугодия 2018 года наибольшая инвестиционная активность была зафиксирована в таких видах экономической деятельности, как транспортировка и хранение — 50,7 млрд рублей, обрабатывающие производства — 34,1 млрд рублей, развитие сельского хозяйства — 10,5 млрд рублей.
В настоящее время на Кубани с учетом малых предприятий реализуют более 680 инвестиционных проектов на общую сумму 1,1 трлн рублей.
Деловая газета. Юг: последние новости
Объем платных услуг населению на Кубани в январе-июле 2018 г. вырос на 1,8% На Кубани во II квартале 2018 года средний размер потребкредита вырос на 39,7% Средний размер автокредита в Краснодарском крае в I полугодии 2018 г. вырос на 12,7%
Комментарии  Ещё 2 источника 
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