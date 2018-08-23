Прибыль «Фосагро» за II квартал выросла вдвое — до 2,95 млрд рублей

Чистая прибыль производителя минеральных удобрений «Фосагро» за II квартал 2018 года составила 2,955 млрд рублей, увеличившись в годовом выражении в два раза, следует из отчетности компании.

Скорректированная прибыль увеличилась на 91% — до 11,6 млрд рублей.

Квартальная выручка увеличилась на 27% — до 55,6 млрд рублей.

По состоянию на 30 июня чистый долг компании составил 122,9 млрд рублей против 119,9 млрд рублей на 31 декабря 2017 года

По итогам I полугодия чистая прибыль компании составила 9,83 млрд, сократившись на 28%, при этом скорректированная прибыль выросла на 53% — до 17,97 млрд рублей. Выручка за отчетный период выросла на 25% — до 111,25 млрд рублей.

«Ослабление курса рубля к доллару США на 8% во II квартале (средний обменный курс рубля к доллару США во II квартале 2018 г. и II квартале 2017 г. составил 61,8 рублей и 57,2 рублей соответственно) оказало чистый положительный эффект на результаты «Фосагро» в отчетном периоде, поскольку цены на преобладающую часть продукции компании номинированы в долларах США, в то время как расходы преимущественно имеют рублевую основу. При этом ослабление курса рубля по состоянию на 30 июня 2018 г. (62,8 рублей на доллар США) по сравнению с 31 марта 2018 г. (57,3 рублей на доллар США) привело к убытку от курсовых разниц в размере 8,7 млрд рублей во II квартале 2018 г. (во II квартале 2017 г. убыток от курсовых разниц составил 4,6 млрд рублей)», — отмечает компания.