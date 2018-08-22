Запсибкомбанк снизил ставку по «Супер-карте 100 дней без процентов»

Основной особенностью этой карты является длительный, до 100 дней, льготный период, который распространяется на покупки и снятие наличных.

Банк предлагает открыть карту одной из двух категорий: Gold с максимальным кредитным лимитом 200 тыс. рублей со стоимостью годового обслуживания со второго года до 4,2 тыс. рублей и Platinum с максимальным кредитным лимитом 600 тыс. рублей и годовым обслуживанием со второго года 9 тыс. рублей.

Продуктовый виджет

В первый год банк предлагает бесплатное обслуживание по обеим картам, а со второго года бесплатное обслуживание возможно при условии совершения ежемесячных операций по картам Gold — от 25 тыс. рублей и Platinum — от 70 тыс. рублей. СМС-информирование предоставляется бесплатно.