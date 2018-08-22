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Запсибкомбанк снизил ставку по «Супер-карте 100 дней без процентов»
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Запсибкомбанк снизил ставку по «Супер-карте 100 дней без процентов» 

Банки.ру 28 минут назад
Основной особенностью этой карты является длительный, до 100 дней, льготный период, который распространяется на покупки и снятие наличных.
Банк предлагает открыть карту одной из двух категорий: Gold с максимальным кредитным лимитом 200 тыс. рублей со стоимостью годового обслуживания со второго года до 4,2 тыс. рублей и Platinum с максимальным кредитным лимитом 600 тыс. рублей и годовым обслуживанием со второго года 9 тыс. рублей.
Продуктовый виджет
В первый год банк предлагает бесплатное обслуживание по обеим картам, а со второго года бесплатное обслуживание возможно при условии совершения ежемесячных операций по картам Gold — от 25 тыс. рублей и Platinum — от 70 тыс. рублей. СМС-информирование предоставляется бесплатно.
«Снижением ставок по этой карте банк выровнял ставки по всей линейке кредитных карт. В качестве положительных моментов также стоит отметить наличие длительного льготного периода и бесплатное СМС-информирование. За снятие наличных банк, как и большинство банков, взимает комиссию, что необходимо учитывать в процессе использования карты, но в качестве безналичного средства платежа карты продукт достаточно выгоден», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ирина Сафронова.
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