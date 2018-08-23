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Глава РТС рассказал о возможном скачке цен на бензин в 2019 году
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Глава РТС рассказал о возможном скачке цен на бензин в 2019 году 

Свободная пресса 22 минуты назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
В 2018 году резких колебаний на топливном рынке не ожидается, однако уже в 2019 году цены на бензин могут вновь серьезно вырасти. Об этом рассказал президент Российского топливного союза Евгений Аркуша.
«У нас опасение по следующему году — когда вырастет НДС, акциз. И до сих пор непонятны механизмы недопуска роста цен — идут торги между правительством и нефтяными компаниями. Поэтому есть опасение, если определенных мер не предпринять, то прямое увеличение акциза и НДС вместе с ростом налога на добычу полезных ископаемых подтолкнет вверх оптовые цены, а следом и розничные. То есть, это боязнь на перспективу. В этом году мы должны пройти всё спокойно», — сказал Аркуша в интервью НСН.
Цены на топливо в России ощутимо выросли венсной этого года. Для борьбы с ростом цен на АЗС власти решили снизить акцизы на топливо, а ФАС выдала «Роснефти» предупреждение. В свою очередь премьер-министр Дмитрий Медведев поручил правительству следить за ситуацией на топливном рынке РФ.
Новости по теме: В России вновь растут цены на бензин
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