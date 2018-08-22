В Башкирии объем вкладов в местных банках уменьшился на 21%

Объем вкладов в банках, зарегистрированных на территории Башкирии, снизился на 21,5% за полгода. Как сообщает «Коммерсантъ-Уфа» со ссылкой на данные Агентства по страхованию вкладов в ПФО, общая сумма составила 32,72 млрд рублей.

По данному показателю республика занимает второе место. Наибольшее снижение зафиксировано в Самарской области — на 26,9%. В этом субъекте РФ в текущем году была отозвана лицензия АК банка

В регионе зарегистрированы 3 банка: Роскомснаббанк (ранее Башкомснаббанк ), Промтрансбанк и санируемый Социнвестбанк . Аналитики предполагают, что уменьшение показателя вкладов может быть связано с тем, что в феврале этого года Центробанк отозвал лицензию уфимского Уралкапиталбанка.

В банках Башкирии большинство клиентов хранят вклады в рублях (96,6%). Лишь 3,4% вкладчиков предпочитают иностранную валюту. К примеру, в Татарстане в валюте хранят деньги в банках 10,6% населения.

Средняя процентная ставка в ПФО составила 6,1% по состоянию на 1 июля (при размещении 1 млн рублей на год). При этом преобладают вклады в размере от 100 тысяч до 1,4 млн рублей.

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