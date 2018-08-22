НПФ группы «Открытие» избавились от «плохих» активов стоимостью 23,2 млрд рублей

"В середине июля 2018 года завершился процесс выкупа неработающих активов с баланса фондов НПФ «Лукойл-Гарант», «НПФ электроэнергетики» и «НПФ РГС» на общую сумму 23,2 млрд рублей. Реализация активов шла как в рынок, так и в банк непрофильных активов", — сказал он.

"Не все сделки можно совершать в адресном формате, поэтому если говорить про пенсионные накопления, то там мы могли продать только в рынок. При этом мы фиксировали убытки, которые потом перекрывались финансовой помощью. Если говорить про имена, то это прежде всего облигации "Открытие-Холдинг" , это основной объем активов", — заявил Рудоманенко.

Помощь от ЦБ ЦБ в конце 2017 года выделил на докапитализацию группы «Открытие» 456,2 млрд рублей. Существенная часть этой суммы — 189,1 млрд рублей — пошла на закрытие «дыры» в капитале банка «ФК Открытие», 42,2 млрд рублей — на финансовую помощь "Росгосстраху" , НПФ получили 42,9 млрд рублей.

В конце июня ЦБ сообщил, что предоставит группе «Открытие» дополнительное финансирование еще на 42,7 млрд руб., из них 31,8 млрд руб. будут направлены на поддержку пенсионных фондов группы — «НПФ „Лукойл-гарант“, „НПФ электроэнергетики“ и НПФ „РГС“.