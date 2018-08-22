НПФ группы «Открытие» избавились от «плохих» активов стоимостью 23,2 млрд рублей 

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Негосударственные пенсионные фонды группы «Открытие» (НПФ «Лукойл-Гарант», "НПФ электроэнергетики" и "НПФ РГС") завершили реализацию «плохих» активов на сумму 23,2 млрд рублей. Об этом журналистам сообщил генеральный директор НПФ «Лукойл-Гарант» (на базе которого объединены НПФ) Денис Рудоманенко.
"В середине июля 2018 года завершился процесс выкупа неработающих активов с баланса фондов НПФ «Лукойл-Гарант», «НПФ электроэнергетики» и «НПФ РГС» на общую сумму 23,2 млрд рублей. Реализация активов шла как в рынок, так и в банк непрофильных активов", — сказал он.
"Не все сделки можно совершать в адресном формате, поэтому если говорить про пенсионные накопления, то там мы могли продать только в рынок. При этом мы фиксировали убытки, которые потом перекрывались финансовой помощью. Если говорить про имена, то это прежде всего облигации "Открытие-Холдинг", это основной объем активов", — заявил Рудоманенко.
17 августа стало известно, что НПФ группы «Открытие», находящейся на санации ЦБ, завершили объединение на базе «НПФ „Лукойл-Гарант“. Совокупные активы объединенного НПФ группы банка „Открытие“ составляют 585,6 млрд рублей, а число клиентов приближается к 8 млн человек. О том, что три НПФ будут объединены, в январе говорил глава »ФК Открытие" Михаил Задорнов.
Помощь от ЦБ ЦБ в конце 2017 года выделил на докапитализацию группы «Открытие» 456,2 млрд рублей. Существенная часть этой суммы — 189,1 млрд рублей — пошла на закрытие «дыры» в капитале банка «ФК Открытие», 42,2 млрд рублей — на финансовую помощь "Росгосстраху", НПФ получили 42,9 млрд рублей.
В конце июня ЦБ сообщил, что предоставит группе «Открытие» дополнительное финансирование еще на 42,7 млрд руб., из них 31,8 млрд руб. будут направлены на поддержку пенсионных фондов группы — «НПФ „Лукойл-гарант“, „НПФ электроэнергетики“ и НПФ „РГС“.