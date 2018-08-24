Ещё
АСВ подало иск о банкротстве «Домашних денег»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.88
$
68.25
78.61
78.99
Прогноз
20.08 – 27.08
$
68.25
79.85
Индексы и котировки Brent
74.88
+0.00 Золото
1188.00
+0.01 РТС
1043.99
–0.59
Динамика валют
EUR / USD
24.08
1.1565
+0.0153
10.08
1.1412
23.08
19.08
14.08

АСВ подало иск о банкротстве «Домашних денег» 

Российская Газета 27 минут назад
Фото: Российская Газета
В Арбитражный суд Москвы поступил иск о признании банкротом микрофинансовой организации «Домашние деньги». Иск направлен банком «Интеркоммерц», находящимся под управлением АСВ.
Компания задолжала банкам 3,25 миллиарда рублей. Основным кредитором является «Интеркоммерц», сумма обязательств перед этим банком компании «Домашние деньги» составляет 2,7 миллиарда рублей. Кредит был реструктурирован, компания «Домашние деньги» планировала погасить его в декабре 2019 года. Но с апреля в графике платежей начались просрочки.
В начале августа организацией «Домашние деньги» был допущен дефолт по уже реструктурированным облигациям на сумму 1,25 миллиарда рублей. Компания планировала обсудить ситуацию с кредиторами и представить свой план выхода из трудной финансовой ситуации.
Российская Газета: последние новости
Райффайзенбанк впервые за 4 года повысит ставки по ипотеке Личная инфляция жителей России в июле выросла на 1,33% Минтруд назвал стоимость разморозки накопительной части пенсии
Комментарии  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия потеряла миллиарды404
Что делать в период нестабильности рубля33
Как реформа Сталина обвалила доллар в 1947 году8
Россия решила напугать США рублем33
Трамп намерен поразить Россию в самое сердце8
Видео
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
03:31
ЦБ спас рубль
Рынки
00:41
Китай нанес ответный удар по Трампу
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
00:57
Рубль достиг антирекорда 2016 года
Рынки
08:39
Кремль высказался о слухах о смягчении пенсионной реформы
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
00:28
Доллар и евро преодолели психологическую отметку
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение