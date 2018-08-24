АСВ подало иск о банкротстве «Домашних денег»

Компания задолжала банкам 3,25 миллиарда рублей. Основным кредитором является «Интеркоммерц», сумма обязательств перед этим банком компании «Домашние деньги» составляет 2,7 миллиарда рублей. Кредит был реструктурирован, компания «Домашние деньги» планировала погасить его в декабре 2019 года. Но с апреля в графике платежей начались просрочки.

В начале августа организацией «Домашние деньги» был допущен дефолт по уже реструктурированным облигациям на сумму 1,25 миллиарда рублей. Компания планировала обсудить ситуацию с кредиторами и представить свой план выхода из трудной финансовой ситуации.