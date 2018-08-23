Ставки по ипотеке достигли дна 

«Райффайзенбанк» поднял ставки по ипотеке на один процентный пункт — до 10,49 процента, а другие участники рынка признали, что ипотечные ставки достигли дна. Об этом пишет «Коммерсант».
В «Райффайзенбанке» объяснили свое решение ростом стоимости фондирования. О достижении ставками дна заявил аналитик ИК «Алор» Алексей Антонов. Он пояснил, что для дальнейшего снижения ставок необходимо их субсидирование государством».
Главный экономист «ПФ Капитал» Евгений Надоршин заявил, что банки в ближайшее время ожидают роста ставок по депозитам. По его мнению, для снижения ипотечных ставок до шести-семи процентов (такую цель ранее обозначил премьер Дмитрий Медведев) нужно удержать инфляцию и снизить риски.
«Если политические факторы останутся таким же генератором повышенных рисков, достичь запланированной ставки будет фактически невозможно», — сказал эксперт.
«Коммерсант» отмечает, что другие банки пока не говорят о планах повысить ставки вслед за «Райффайзенбанком». В ВТБ и Связь-банке заверили, что не собираются менять ставки. В Сбербанке отказались от комментариев, а принадлежащий ЦБ банк «Открытие» с 20 августа снизил ставки по всем ипотечным программам.
Ранее в аналитическом центре «Индикаторы рынка недвижимости» заявили «Новым Известиям», что санкции США, введённые против России из-за дела Скрипалей, приведут к росту ставок. По словам аналитиков, изменение уровня доходности государственных бумаг (облигаций федерального займа) приведет к увеличению ключевой ставки ЦБ, из-за чего вырастут ставки по кредитам и ипотеке.
Еще в мае Медведев говорил, что российская экономика готова к снижению ипотечных ставок до шести-семи процентов, а 17 июля глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила президенту РФ Владимиру Путину, что ставки пока не достигли дна. 1 июля ЦБ оценивал средневзвешенную ставку по рублевой ипотеке в 9,48 процента годовых.