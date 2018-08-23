Ещё
Ставки по ипотеке достигли дна
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.05
$
68.18
78.65
79.06
Прогноз
20.08 – 27.08
$
68.25
79.85
Индексы и котировки Brent
74.64
–0.33 Золото
1191.99
+0.04 РТС
1065.34
+0.06
Динамика валют
EUR / USD
23.08
1.1562
+0.0035
09.08
1.1527
22.08
17.08
13.08

Ставки по ипотеке достигли дна 

Рамблер 22 минуты назад
«Райффайзенбанк» поднял ставки по ипотеке на один процентный пункт — до 10,49 процента, а другие участники рынка признали, что ипотечные ставки достигли дна. Об этом пишет «Коммерсант».
В «Райффайзенбанке» объяснили свое решение ростом стоимости фондирования. О достижении ставками дна заявил аналитик ИК «Алор» Алексей Антонов. Он пояснил, что для дальнейшего снижения ставок необходимо их субсидирование государством».
Главный экономист «ПФ Капитал» Евгений Надоршин заявил, что банки в ближайшее время ожидают роста ставок по депозитам. По его мнению, для снижения ипотечных ставок до шести-семи процентов (такую цель ранее обозначил премьер Дмитрий Медведев) нужно удержать инфляцию и снизить риски.
«Если политические факторы останутся таким же генератором повышенных рисков, достичь запланированной ставки будет фактически невозможно», — сказал эксперт.
«Коммерсант» отмечает, что другие банки пока не говорят о планах повысить ставки вслед за «Райффайзенбанком». В ВТБ и Связь-банке заверили, что не собираются менять ставки. В Сбербанке отказались от комментариев, а принадлежащий ЦБ банк «Открытие» с 20 августа снизил ставки по всем ипотечным программам.
Ранее в аналитическом центре «Индикаторы рынка недвижимости» заявили «Новым Известиям», что санкции США, введённые против России из-за дела Скрипалей, приведут к росту ставок. По словам аналитиков, изменение уровня доходности государственных бумаг (облигаций федерального займа) приведет к увеличению ключевой ставки ЦБ, из-за чего вырастут ставки по кредитам и ипотеке.
Еще в мае Медведев говорил, что российская экономика готова к снижению ипотечных ставок до шести-семи процентов, а 17 июля глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила президенту РФ Владимиру Путину, что ставки пока не достигли дна. 1 июля ЦБ оценивал средневзвешенную ставку по рублевой ипотеке в 9,48 процента годовых.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Влиятельный банк пригрозил России разрывом отношений
Россия решила напугать США рублем25
Россия откажется от доллара569
Как реформа Сталина обвалила доллар в 1947 году
Дачников зароют в бумагах
Видео
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
00:28
Доллар и евро преодолели психологическую отметку
Рынки
05:38
«Россия готова»: США введут санкции против «СП — 2»
Экономика Статьи
08:24
Раскрыты детали триллионного плана правительства
Экономика
08:19
Назван ожидаемый размер увеличения пенсий
Личный счет
03:52
Россия нашла замену американской электронике
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение