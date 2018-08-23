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Инвестиции в основной капитал Москвы за I полугодие 2018 года выросли на 4,8%
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Инвестиции в основной капитал Москвы за I полугодие 2018 года выросли на 4,8% 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Инвестиции в основной капитал Москвы за первое полугодие текущего года составили 723 млрд рублей, что на 4,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила в четверг пресс— служба столичного департамента экономической политики и развития.
"Объем инвестиций в основной капитал в Москве за первое полугодие 2018 года составил 723 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 4,8% выше показателя аналогичного периода прошлого года", — приводятся в сообщении слова вице— мэра столицы Натальи Сергуниной.
Она отметила, что одним из основных источников роста, согласно данным Мосгорстата, стало увеличение объема инвестиций в объекты интеллектуальной собственности. «Доля таких инвестиций по итогам первых двух кварталов этого года в общем объеме увеличилась до 10,5%, тогда как за аналогичный период 2017 года она составляла 8,5%», — уточнила Сергунина.
По ее словам, столичные власти «уделяют большое внимание повышению привлекательности города для инвестиций в промышленность и высокие технологии». Так, в 2016 году был перезапущен механизм поддержки эффективных предприятий, технопарков и новых инвестиционных проектов. «Инвесторы имеют возможность локализовать современные производства, как в технопарках, так и на территории особой экономической зоны „Технополис „Москва“, — отметила вице-мэр.
По данным Мосгорстата, за первое полугодие 2018 года на долю внебюджетных источников финансирования инвестиций в основной капитал столицы приходится 73,4% всех инвестиций, в то время как по итогам первого полугодия 2017 года их доля составляла 71,5%.
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