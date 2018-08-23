Сбербанк в I полугодии получил от зарубежного бизнеса 10,4 млрд руб убытка по МСФО

МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Убыток Сбербанка от зарубежного бизнеса в первом полугодии 2018 года составил 10,4 миллиарда рублей по МСФО против 15,6 миллиарда рублей прибыли в аналогичном периоде прошлого года, следует из отчетности крупнейшего российского банка.

Доналоговая прибыль Сбербанка от международного бизнеса за весь прошлый год сократилась на 32,7% и составила 32,7 миллиарда рублей. Наиболее прибыльной была его турецкая «дочка» — Denizbank.

Сбербанк в четверг отчитался по чистой прибыли по МСФО за первое полугодие 2018 года, где указал, что во втором квартале Denizbank заработал 7 миллиардов рублей. При этом, как сообщил журналистам представитель крупнейшего российского банка, общий убыток от зарубежного бизнеса во втором квартале составил 2 миллиарда рублей.

Доля дочерних компаний банка в консолидированных активах группы по состоянию на 30 июня 2018 года составила 20,5% против 20,4% на конец прошлого года. География присутствия Сбербанка охватывает 20 стран, в том числе Турцию, Австрию, Украину и Швейцарию.

Сбербанк в мае сообщил, что подписал с дубайским Emirates NBD обязывающее соглашение о продаже 99,85% акций своей «дочки» в Турции Denizbank за 14,609 миллиарда турецких лир. Сделка должна быть одобрена регулирующими органами Турции, России, ОАЭ и других государств, в которых работает Denizbank.