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Эксперты рассказали о реальной стоимости номеров в отелях Москвы и Петербурга во время ЧМ-2018
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Эксперты рассказали о реальной стоимости номеров в отелях Москвы и Петербурга во время ЧМ-2018 

Ведомости 29 минут назад
Средняя стоимость номера в отелях Москвы (ADR) в месяцы (июнь-июль) проведения чемпионата мира по футболу составила достигла 22 600 руб., что в три раза выше, чем в аналогичный период 2017 г. (7400 руб.). Северная столица также воспользовалась ажиотажным спросом: там отельеры по итогам первых двух летних месяцев подняли цены на 30% по сравнению с 2017 г, до 13 5000 руб. Такие данные приводятся в отчете компании JLL, в котором подведены итоги июня и июля для брендированных отелей в сравнении с «базовым» 2016 г., а также 2017 г., который ознаменовался Кубком конфедераций.
«Сразу после чемпионата спрос схлынул, то есть эффекта «шлейфа» не наблюдалось: болельщики не остались в городе [Москва], чтобы посмотреть достопримечательности уже просто в качестве туристов», — комментирует Татьяна Веллер, руководитель департамента гостиничного бизнеса компании JLL. По ее словам эту ситуацию хорошо иллюстрируют данные по загрузке: 89% проданных номеров в июне в Москве и «лишь» 84% в июле. В Петербурге загрузка была примерно одинаковой: 69,1% в июне и 69,6% в июле.
Тариф также следовал этому тренду: в столице средняя рыночная цена по всем сегментам за июнь составляла 20 800 руб., в июле — 20 600 руб. В Петербурге ситуация более ярко выраженная: 14 600 руб. в июне, и 12 400 руб. — в июле.
Судя по динамике показателей отдельных сегментов рынка, в целом ЧМ не принес ожидаемых результатов отельерам северной столицы, считает Татьяна Веллер. По ее словам, чемпионат привлек преимущественно низкобюджетный спрос, при этом отпугнул традиционных туристов. «Москва же, безусловно, выиграла, полностью оправдав прогнозы как по росту цены, так и по росту загрузки. Рекорды цены и загрузки этого лета столичным отелям не удастся повторить в ближайшем будущем, — говорит эксперт.
Так, отери верхнего предела среднего сегмента продали 91% номеров. Люксовые отели зафиксировали 4-хкратный рост средней цены на номер — 71 200 руб., а их доходность на номер (RevPAR) выросла на 366%, до 60 900 руб.
Несмотря на очень разные результаты, обоим рынкам удалось нарастить доходность номеров в первые два месяца этого лета, правда, различными темпами: в Москве RevPAR поднялся на 224%, до 19100 руб., в Санкт-Петербурге же он вырос только на 9%, составив 9300 руб.
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