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Чистая прибыль группы ЧТПЗ в первом полугодии по МСФО выросла в 2,7 раза — до 5,6 млрд рублей
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Чистая прибыль группы ЧТПЗ в первом полугодии по МСФО выросла в 2,7 раза — до 5,6 млрд рублей 

Rambler News Service 1 час назад
Чистая прибыль группы ЧТПЗ в первом полугодии 2018 года по МСФО выросла в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 5,62 млрд рублей, следует из отчета компании.
Выручка за тот же период выросла на 31%, до 94,94 млрд руб., валовая прибыль ЧТПЗ выросла на 36%, до 23,48 млрд руб., операционная прибыль — на 66%, до 12,2 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA — на 48%, до 16,24 млрд руб. Рентабельность по EBITDA составила 17,1% против 15,2% годом ранее.
Операционный денежный поток группы за отчетный период снизился на 73%, до 1,4 млрд руб., капитальные вложения группы выросли на 1%, до 2,24 млрд руб.
Группа ЧТПЗ является одной из крупнейших промышленных групп металлургического комплекса России, объединяет предприятия и компании черной металлургии: «Челябинский трубопрокатный завод», «Первоуральский новотрубный завод», складской комплекс, осуществляющий реализацию трубной продукции группы в регионах, компанию по заготовке и переработке металлолома «МЕТА», предприятия по производству магистрального оборудования СОТ, ЭТЕРНО, MSA (Чехия), нефтесервисный бизнес представлен компанией «Римера».
Основными акционерами ЧТПЗ являются предприниматель Андрей Комаров и председатель советов директоров ЧТПЗ и ПНТЗ Александр Федоров.
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