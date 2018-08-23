Чистая прибыль группы ЧТПЗ в первом полугодии по МСФО выросла в 2,7 раза — до 5,6 млрд рублей

Чистая прибыль группы ЧТПЗ в первом полугодии 2018 года по МСФО выросла в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 5,62 млрд рублей, следует из отчета компании.

Выручка за тот же период выросла на 31%, до 94,94 млрд руб., валовая прибыль ЧТПЗ выросла на 36%, до 23,48 млрд руб., операционная прибыль — на 66%, до 12,2 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA — на 48%, до 16,24 млрд руб. Рентабельность по EBITDA составила 17,1% против 15,2% годом ранее.

Операционный денежный поток группы за отчетный период снизился на 73%, до 1,4 млрд руб., капитальные вложения группы выросли на 1%, до 2,24 млрд руб.