ЧМ-2018 позволил московским отелям в июне-июле утроить цены

МОСКВА, 23 авг — РИА Недвижимость. Чемпионат мира по футболу позволил московским отелям в июне-июле увеличить цены в три раза, говорится в пресс-релизе JLL.

"Наиболее значительно крупномасштабное событие этого года повлияло на тарифы: средняя цена (ADR) за месяцы чемпионата в среднем по Москве достигла 22,6 тысячи рублей, что в три раза выше, чем за аналогичный период 2017 года (7,4 тысячи рублей)", — говорится в нем.

Северная столица также воспользовалась ажиотажным спросом: там отельеры по итогам первых двух летних месяцев подняли цены на 30% по сравнению с 2017 годом — до 13,5 тысяч рублей, добавляется в нем.

Загрузка гостиниц в Москве в июне составила 89%, в июле — 84%. В Петербурге загрузка была примерно одинаковой: 69,1% в июне и 69,6% в июле. Тариф также следовал этому тренду: в столице средняя рыночная цена по всем сегментам за июнь составляла 20,8 тысячи рублей, в июле же — 20,6 тысячи рублей. В Петербурге ситуация еще более ярко выраженная: 14,6 тысячи рублей в июне, и 12,4 тысячи рублей в июле".

Рекордсменом по динамике средней цены на номер за два месяца соревнований среди сегментов гостиничного рынка в Москве люксовый сегмент, там наблюдался четырехратный рост — до 71,2 тысячи рублей, он же лидирует по росту доходности на номер (RevPAR) — 366%, до 60,9 тысячи рублей и по динамике роста загрузки — 12 процентных пунктов к прошлому году, до 86%.

В Санкт-Петербурге за июнь-июль к аналогичному периоду прошлого года динамика доходности на номер гостиниц высокого ценового сегмента выросла на 22% — до 10,2 тысячи рублей, загрузка упала на 5 процентных пунктов — до 84%. Гостиницы средней ценовой категории увеличили среднюю цену на номер на 41% — до 7,2 тысячи рублей.

"В целом стоит отметить, что ЧМ не принес ожидаемых результатов отельерам Северной столицы, и, судя по динамике показателей отдельных сегментов рынка (чем ниже сегмент, тем активнее был в процентном соотношении рост цен), привлек преимущественно низкобюджетный спрос, при этом отпугнув традиционных туристов. Москва же, безусловно, выиграла, полностью оправдав прогнозы как по росту цены, так и по росту загрузки. С уверенностью можно сказать, что рекорды цены и загрузки этого лета столичным отелям не удастся повторить в ближайшем будущем", — приводятся в сообщении слова руководителя департамента гостиничного бизнеса JLL Татьяны Веллер

Несмотря на очень разные результаты, обоим рынкам удалось нарастить доходность номеров в первые два месяца этого лета, правда, различными темпами: в Москве RevPAR поднялся на 224%, до 19,1 тысячи руб.лей в Санкт-Петербурге же он вырос только на 9%, составив 9,3 тысячи рублей.