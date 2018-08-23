Ещё
ЧМ-2018 позволил московским отелям в июне-июле утроить цены
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.66
$
69.00
79.41
79.60
Прогноз
27.08 – 03.09
$
65.95
75.12
Индексы и котировки Brent
74.47
+0.11 Золото
1188.84
–0.03 РТС
1043.58
–0.10
Динамика валют
EUR / USD
23.08
1.1565
+0.0039
09.08
1.1527
22.08
17.08
13.08

ЧМ-2018 позволил московским отелям в июне-июле утроить цены 

РИА Недвижимость 21 минуту назад
МОСКВА, 23 авг — РИА Недвижимость. Чемпионат мира по футболу позволил московским отелям в июне-июле увеличить цены в три раза, говорится в пресс-релизе JLL.
"Наиболее значительно крупномасштабное событие этого года повлияло на тарифы: средняя цена (ADR) за месяцы чемпионата в среднем по Москве достигла 22,6 тысячи рублей, что в три раза выше, чем за аналогичный период 2017 года (7,4 тысячи рублей)", — говорится в нем.
Северная столица также воспользовалась ажиотажным спросом: там отельеры по итогам первых двух летних месяцев подняли цены на 30% по сравнению с 2017 годом — до 13,5 тысяч рублей, добавляется в нем.
Загрузка гостиниц в Москве в июне составила 89%, в июле — 84%. В Петербурге загрузка была примерно одинаковой: 69,1% в июне и 69,6% в июле. Тариф также следовал этому тренду: в столице средняя рыночная цена по всем сегментам за июнь составляла 20,8 тысячи рублей, в июле же — 20,6 тысячи рублей. В Петербурге ситуация еще более ярко выраженная: 14,6 тысячи рублей в июне, и 12,4 тысячи рублей в июле".
Рекордсменом по динамике средней цены на номер за два месяца соревнований среди сегментов гостиничного рынка в Москве люксовый сегмент, там наблюдался четырехратный рост — до 71,2 тысячи рублей, он же лидирует по росту доходности на номер (RevPAR) — 366%, до 60,9 тысячи рублей и по динамике роста загрузки — 12 процентных пунктов к прошлому году, до 86%.
В Санкт-Петербурге за июнь-июль к аналогичному периоду прошлого года динамика доходности на номер гостиниц высокого ценового сегмента выросла на 22% — до 10,2 тысячи рублей, загрузка упала на 5 процентных пунктов — до 84%. Гостиницы средней ценовой категории увеличили среднюю цену на номер на 41% — до 7,2 тысячи рублей.
"В целом стоит отметить, что ЧМ не принес ожидаемых результатов отельерам Северной столицы, и, судя по динамике показателей отдельных сегментов рынка (чем ниже сегмент, тем активнее был в процентном соотношении рост цен), привлек преимущественно низкобюджетный спрос, при этом отпугнув традиционных туристов. Москва же, безусловно, выиграла, полностью оправдав прогнозы как по росту цены, так и по росту загрузки. С уверенностью можно сказать, что рекорды цены и загрузки этого лета столичным отелям не удастся повторить в ближайшем будущем", — приводятся в сообщении слова руководителя департамента гостиничного бизнеса JLL Татьяны Веллер.
Несмотря на очень разные результаты, обоим рынкам удалось нарастить доходность номеров в первые два месяца этого лета, правда, различными темпами: в Москве RevPAR поднялся на 224%, до 19,1 тысячи руб.лей в Санкт-Петербурге же он вырос только на 9%, составив 9,3 тысячи рублей.
РИА Недвижимость: последние новости
Минстрой: органы власти не обязаны отвечать за достройку проблемного жилья Эксперты: ослабление рубля скажется на рынке недвижимости через полгода RBI построит элитные ЖК на Петроградке и в Адмиралтейском районе Петербурга
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай нанес ответный удар по Трампу264
Рубль достиг антирекорда 2016 года40
Россия откажется от доллара582
Дачников зароют в бумагах48
Deutsche Bank пригрозил России разрывом47
Видео
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
00:41
Китай нанес ответный удар по Трампу
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
00:57
Рубль достиг антирекорда 2016 года
Рынки
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
00:28
Доллар и евро преодолели психологическую отметку
Рынки
05:38
«Россия готова»: США введут санкции против «СП — 2»
Экономика Статьи
04:15
Дачников зароют в бумагах
Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение