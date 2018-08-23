«Черкизово» увеличило чистую прибыль по МСФО в I полугодии в 1,7 раза

МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль группы «Черкизово» , одного из крупнейших российских производителей мяса и мясных продуктов, по МСФО в январе-июне 2018 года увеличилась в 1,7 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составила 8,7 миллиарда рублей, говорится в пресс-релизе компании.

Выручка «Черкизово» выросла на 5%, до 45,5 миллиарда рублей. Валовая прибыль увеличилась на 39,1%, до 17,9 миллиарда рублей. Скорректированный показатель EBITDA сократился на 14%, до 7 миллиардов рублей. Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA составила 15,3%.

Операционный денежный поток сократился на 25,9% — до 4,8 миллиарда рублей. Чистый долг по состоянию на 30 июня 2018 года составил 50,7 миллиарда рублей.