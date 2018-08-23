Ещё
«Черкизово» увеличило чистую прибыль по МСФО в I полугодии в 1,7 раза
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.40
$
68.19
79.00
78.79
Прогноз
20.08 – 27.08
$
68.25
79.85
Индексы и котировки Brent
74.60
–0.13 Золото
1190.15
–0.07 РТС
1059.57
–0.00
Динамика валют
EUR / USD
23.08
1.1583
+0.0056
09.08
1.1527
22.08
17.08
13.08

«Черкизово» увеличило чистую прибыль по МСФО в I полугодии в 1,7 раза 

Прайм 19 минут назад
МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль группы «Черкизово», одного из крупнейших российских производителей мяса и мясных продуктов, по МСФО в январе-июне 2018 года увеличилась в 1,7 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составила 8,7 миллиарда рублей, говорится в пресс-релизе компании.
Выручка «Черкизово» выросла на 5%, до 45,5 миллиарда рублей. Валовая прибыль увеличилась на 39,1%, до 17,9 миллиарда рублей. Скорректированный показатель EBITDA сократился на 14%, до 7 миллиардов рублей. Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA составила 15,3%.
Операционный денежный поток сократился на 25,9% — до 4,8 миллиарда рублей. Чистый долг по состоянию на 30 июня 2018 года составил 50,7 миллиарда рублей.
Группа «Черкизово» входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, свинины, продуктов мясопереработки и является крупнейшим в РФ производителем комбикормов. Семья основателя «Черкизово» Игоря Бабаева контролирует 89,5% акционерного капитала компании, еще 8% «Черкизово» принадлежит испанской Grupo Fuertes.
Прайм: последние новости
"Центральный телеграф" продает здание вблизи Кремля, стартовая цена - 2 млрд руб Сбербанк в I полугодии получил от зарубежного бизнеса 10,4 млрд руб убытка по МСФО Fitch: Наибольший отток средств юрлиц в июне пришелся на ВБРР
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль высказался о слухах о смягчении пенсионной реформы193
Рубль достиг антирекорда 2016 года253
Китай нанес ответный удар по Трампу289
Россия решила напугать США рублем28
Россия откажется от доллара583
Видео
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
00:41
Китай нанес ответный удар по Трампу
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
00:57
Рубль достиг антирекорда 2016 года
Рынки
08:39
Кремль высказался о слухах о смягчении пенсионной реформы
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
00:28
Доллар и евро преодолели психологическую отметку
Рынки
05:38
«Россия готова»: США введут санкции против «СП — 2»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение