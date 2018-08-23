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Сетелем Банк скорректировал условия по автокредиту на автомобили марки Lada
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Сетелем Банк скорректировал условия по автокредиту на автомобили марки Lada 

Банки.ру 32 минуты назад
Сетелем Банк увеличил на 1,6 процентного пункта максимальную ставку по кредиту на покупку нового автомобиля марки Lada (тариф «Партнерский»). Теперь заемщик может оформить ссуду на приобретение новой машины по ставке от 15,5% до 17,5% годовых.
Минимальный первоначальный взнос по предложению был снижен и сейчас составляет 10% собственных средств от стоимости транспортного средства. Сумма займа варьируется от 100 тыс. рублей до 900 тыс. рублей. Кредит выдается на срок от двух до пяти лет. Личное страхование не влияет на величину процентной ставки. Требуется оформление полиса каско.
Продуктовый виджет
«Несмотря на то, что максимальная ставка по займу была увеличена, предлагаемые условия могут быть весьма привлекательны для заемщиков (процентные ставки по предложениям других банков, которые специализируются на кредитных программах для автомобилей марки Lada, в среднем выше на 0,4—1,6 процентного пункта)», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ирина Мартиросова.
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