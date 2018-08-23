Международные резервы России снизились на $5,4 млрд

За неделю международные резервы России снизились на $5,4 млрд и на 17 августа составили $452,2 млрд против $457,6 млрд на 10 августа. Об этом сообщается на сайте Банка России.

"Международные резервы на 17 августа составили $452,2 млрд, сократившись за неделю на $5,4 млрд, или на 1,2%, в результате отрицательной переоценки", — говорится в сообщении.

Международные (золотовалютные) резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства.

Ранее сообщалось, что международные резервы России снизились на $0,4 млрд