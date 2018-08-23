Компания «ТрансФин-М» получила за шесть месяцев более 1,3 млрд рублей прибыли по МСФО

Лизинговая компания «ТрансФин-М» объявила показатели за шесть месяцев 2018 года в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

Так, инвестиции в лизинг/аренду по сравнению с концом 2017 года выросли на 9% и составили 123 млрд рублей. Активы компании за полгода увеличились на 5% до 157 млрд

Чистый процентный доход по сравнению с шестью месяцами 2017 года повысился на 14% до 2,459 млрд рублей. Доход от операционной аренды увеличился в 2,6 раза до 2,263 млрд Прибыль за отчетный период составила 1,329 млрд рублей (плюс 57% в годовом выражении). Нераспределенная прибыль за шесть месяцев 2018 года выросла на 18% и достигла 7,347 млрд

Размер собственных средств «ТрансФин-М» с учетом накопленной прибыли по итогам первого полугодия 2018 года составляет 23 млрд рублей. Рентабельность собственного капитала (ROE) составила 16%. Отношение расходов к доходам равно 16%.