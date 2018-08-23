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Компания «ТрансФин-М» получила за шесть месяцев более 1,3 млрд рублей прибыли по МСФО
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Компания «ТрансФин-М» получила за шесть месяцев более 1,3 млрд рублей прибыли по МСФО 

Банки.ру 10 минут назад
Лизинговая компания «ТрансФин-М» объявила показатели за шесть месяцев 2018 года в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.
Так, инвестиции в лизинг/аренду по сравнению с концом 2017 года выросли на 9% и составили 123 млрд рублей. Активы компании за полгода увеличились на 5% до 157 млрд
Чистый процентный доход по сравнению с шестью месяцами 2017 года повысился на 14% до 2,459 млрд рублей. Доход от операционной аренды увеличился в 2,6 раза до 2,263 млрд Прибыль за отчетный период составила 1,329 млрд рублей (плюс 57% в годовом выражении). Нераспределенная прибыль за шесть месяцев 2018 года выросла на 18% и достигла 7,347 млрд
Размер собственных средств «ТрансФин-М» с учетом накопленной прибыли по итогам первого полугодия 2018 года составляет 23 млрд рублей. Рентабельность собственного капитала (ROE) составила 16%. Отношение расходов к доходам равно 16%.
Значительное повышение показателей прибыли компании по МСФО и РСБУ в текущем году связано с благоприятной конъюнктурой как финансового рынка, так и рынка железнодорожных перевозок, отметил генеральный директор ПАО «ТрансФин-М» Дмитрий Зотов. Он пояснил, что стратегия развития бизнеса компании сконцентрирована на двух основных направлениях: это лизинг железнодорожного состава и так называемая стратегия финансирования «первой и последней мили на железной дороге». «В первом направлении, кроме сегмента финансового лизинга, „ТрансФин-М“ активно работает в сегменте аренды и оперирования активами, также создано собственное направление, занимающееся ремонтом и порезкой вагонов. Данный подход обеспечивает устойчивость лизингового портфеля в период низкого рынка, а в период высокого рынка максимизирует доход, что мы и наблюдаем в данный момент», — комментирует Зотов. Финансирование «первой и последней мили» на железной дороге заключается в предоставлении в лизинг карьерной техники, производственного и портового оборудования и морских судов. «Таким образом, мы предоставляем операторам и владельцам основных видов грузов на железной дороге, таких как уголь, нефть, зерно и другие, пакет финансовых и логистических услуг», — указывает глава компании.
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