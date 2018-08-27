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В Омске продлят автобусный маршрут 47Н
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В Омске продлят автобусный маршрут 47Н 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Как сообщает сайт омской мэрии, с 29 августа будет продлена схема движения автобусов маршрута № 47Н от онкологического диспансера до микрорайона «Амурский-2».
По данным городского дептранса, это позволит обеспечить беспересадочное транспортное сообщение жителей микрорайона «Амурский-2» с онкодиспансером и с микрорайоном Первокирпичным, где расположены школы и детские сады, а также с городской больницей № 11.
Также в департаменте рассказали, что обустроена конечная остановка для стоянки и разворота автобусов.
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