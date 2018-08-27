В Омске продлят автобусный маршрут 47Н

Как сообщает сайт омской мэрии, с 29 августа будет продлена схема движения автобусов маршрута № 47Н от онкологического диспансера до микрорайона «Амурский-2».

По данным городского дептранса, это позволит обеспечить беспересадочное транспортное сообщение жителей микрорайона «Амурский-2» с онкодиспансером и с микрорайоном Первокирпичным, где расположены школы и детские сады, а также с городской больницей № 11.

Также в департаменте рассказали, что обустроена конечная остановка для стоянки и разворота автобусов.