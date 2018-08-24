Чистая прибыль МОЭСК выросла во II квартале в 1,5 раза

Чистая прибыль Московской объединённой электросетевой компании (МОЭСК) выросла во II квартале 2018 года в 1,5 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составила 303,383 млн руб., говорится в отчете компании.

Чистая прибыль компании за январь-июнь увеличилась на 2,7% и достигла 2,941 млрд руб.

Выручка компании во II квартале выросла на 7,4% и составила 36,221 млрд руб. Операционные расходы увеличились на 7,4% — до 35,571 млрд руб.

Прибыль до налогообложения составила 1,042 млрд руб., что на 20,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Выручка МОЭСК в январе-июне выросла на 8,7% и достигла 77,55 млрд руб. Операционные расходы увеличились на 8,7% и составили 73,485 млрд руб.

Прибыль до налогообложения за первое полугодие составила 4,683 млрд, что на 6,3% больше, чем в январе-июне 2017 года.