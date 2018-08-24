ГК ПИК лидирует в Москве по привлечению средств дольщиков

"Сегодня в жилое строительство проинвестировано 1,23 триллиона рублей. Основные инвесторы — население", — сказал он.

По словам Тимофеева, больше всего средств из застройщиков в Москве привлекла группа ПИК — 47,5 миллиарда рублей, компания «Садовые кварталы» привлекла 32 миллиарда рублей, «Донстрой» — 30 миллиардов рублей, группа компаний ЛСР — 28 миллиардов, ГК «А101» — 25 миллиардов.

"Это сумма привлеченных средств, но это не значит, что они ранжируются по метражу", — добавил он, пояснив, что цена метра у компаний отличается, и привлеченные средства не прямо пропорциональны объему проданного жилья.