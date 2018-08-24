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Альфа-Банк нарастил вдвое объем продаж розничных кредитных продуктов
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Альфа-Банк нарастил вдвое объем продаж розничных кредитных продуктов 

Газета.Ru 58 минут назад
Общий объем продаж кредитных розничных продуктов Альфа-Банка за январь — июль 2018 года составил 186,9 млрд рублей, сообщила в пятницу пресс-служба банка.
Этот показатель более чем в два раза превышает результат за аналогичный период прошлого года.
Драйверами роста являются кредиты наличными: рост портфеля относительно июля прошлого года — 60% и кредитные карты — рост 41% (в частности, высокой популярностью пользуется карта «100 дней без%»).
В итоге Альфа— Банк уже несколько месяцев подряд обгоняет конкурентов в рейтинге по приросту кредитного портфеля.
Кроме того, положительные темпы роста показывает и ипотечное кредитование, в том числе и по программе рефинансирования — портфель с начала года вырос на 97%.
"Улучшенное продуктовое предложение Альфа-Банка, отвечающее потребностям клиентов, в сочетании с благоприятной рыночный конъюнктурой, позволило нам добиться таких впечатляющий результатов. Кроме того, мы значительно упростили процессы получения кредитов для клиентов, констатирует руководитель блока «Розничный бизнес» Альфа-Банка Майкл Тач.
По его словам, банк планирует и в дальнейшем наращивать темпы роста кредитного портфеля по всем ключевым кредитным направлениям, оставаясь при этом в русле консервативной рисковой политики.
В Альфа-Банке наблюдают тенденцию к существенному росту объемов выдач ключевых кредитных продуктов, связывая это с тем, что условия на рынке стали выгоднее.
Так, например, банк предлагает своим потенциальным заемщикам ставки от 11,99% годовых на потребительские кредиты. Сравнительно недавно такие условия были еще недоступны.
Другой ясновыраженный тренд — активный интерес населения к рефинансированию своих текущих обязательств — ставка рефинансирования в Альфа-Банке находится на уровне потребительских кредитов.
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