Ещё
Банк удвоил рефинансирование кредитов
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.72
$
67.92
79.00
78.62
Прогноз
27.08 – 03.09
$
65.95
75.12
Индексы и котировки Brent
75.57
–0.21 Золото
1192.43
+0.06 РТС
1047.13
+0.15
Динамика валют
EUR / USD
24.08
1.1580
+0.0169
10.08
1.1412
23.08
19.08
14.08

Банк удвоил рефинансирование кредитов 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
ВТБ выдал более 220 тысяч кредитов наличными на цели рефинансирования по итогам семи месяцев 2018 года. Общая сумма выдачи за этот период превысила 130 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года данные показатели выросли вдвое.
Рефинансирование кредита наличными другого банка для всех заемщиков доступно по ставке от 12,5% годовых. При этом не требуются дополнительные справки о погашении кредита из банка, выдавшего рефинансируемый кредит.
В рамках программы клиент может погасить до шести любых кредитов других банков на общую сумму до 5 млн рублей без залога и поручителей. Рефинансирование доступно для заемщиков с положительной кредитной историей, которые на момент обращения своевременно осуществили не менее шести ежемесячных выплат по кредиту в другом банке. Срок кредита — до 5 лет, для зарплатных и корпоративных клиентов банка — до 7 лет.
Основную клиентскую базу составляют заемщики в возрасте от 25 до 50 лет. Как правило, они имеют высшее или среднее специальное образование.
«За рефинансированием к нам обращаются те, кто хотел бы изменить процентную ставку и уменьшить ежемесячный платеж. Оно по-прежнему остается одним из драйверов роста рынка кредитования населения. Мы всегда предлагаем привлекательные условия для своих клиентов», — прокомментировал вице-президент, начальник управления кредитных продуктов банка Дмитрий Поляков.
АиФ: последние новости
Какой прожиточный минимум в Белгородской области в 2018 году? Воронежца осудили за липовую справку о работе при получении кредита Дорогу в обход Боброва в Воронежской области построят к 2021 году
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия потеряла миллиарды893
Как реформа Сталина обвалила доллар в 1947 году8
Россия решила напугать США рублем33
Трамп намерен поразить Россию в самое сердце8
Мир объединяется против доллара3
Видео
03:55
Россия потеряла миллиарды
Экономика Рынки
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
03:31
ЦБ спас рубль
Рынки
00:41
Китай нанес ответный удар по Трампу
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
00:57
Рубль достиг антирекорда 2016 года
Рынки
08:39
Кремль высказался о слухах о смягчении пенсионной реформы
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение