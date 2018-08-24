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Регионы получат более 390 млрд руб. в рамках нацпроекта «Образование»
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Регионы получат более 390 млрд руб. в рамках нацпроекта «Образование» 

Rambler News Service 53 минуты назад
В регионы будет направлено более 390 млрд руб. в рамках национального проекта «Образование». Об этом заявила в ходе выступления на педсовете в Пскове министр просвещения Ольга Васильева, сообщили RNS в пресс-службе ведомства.
«Что касается финансирования, у нас до 80% от общего бюджета национального проекта пойдет в регионы. Это более 390 млрд руб. Мы планируем привлечь до 43 млрд руб. на софинансирование нацпроекта из региональных средств и еще 15 млрд — из иных внебюджетных средств. Это абсолютно взвешенные и проверенные, реальные, осязаемые цифры», — сказала она.
Министр отметила, что реализуемые в рамках нацпроекта «Образование» программы будут запущены одновременно.
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