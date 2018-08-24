Миллионы на пиар. Какая партия потратила больше всего на выборы в областное собрание?

Избирательный фонд «Единой России» на выборах депутатов областного Собрания превысил 30,5 миллионов рублей. Об этом официально сообщила избирательная комиссия Архангельской области. Самым богатым кандидатом-одномандатником стал также представитель партии власти Виктор Заря. На его избирательный счёт в Сбербанке «упало» почти два миллиона рублей.

Партии активно вкладывают деньги в агитацию

Второй по объёмам финансовых вливаний в предвыборную агитацию стала Либерально-демократическая партия , на избирательный счёт которой поступило чуть больше восьми миллионов рублей. На третьем месте — «Справедливая Россия» с 1,8 миллионов рублей на избирательном счёте, затем КПРФ — 1,5 миллиона рублей.

Меньше всего средств поступило счёт Коммунистов России — 10 тысяч рублей. Избирательный фонд «Родины» — 120 тысяч рублей.

По данным на 15 августа из полученных 30 миллионов рублей «Единая Россия» на агитационную работу потратила 24 миллиона, «либералы» потратили примерно пять миллионов рублей. Справедливоросы и КПРФ — примерно по миллиону рублей.

Ольга Епифанова. В основном, избирательные фонды сформированы за счёт собственных средств партий. Однако «Единой России» перечислили деньги две организации — ООО «АДМ» и «Северные дороги», а также четыре физических лица. Предвыборный фонд «Справедливой России» на 32 тысячи рублей пополнило ООО «Супермаг», учредителем которого, согласно ЕГРЮЛ, является заместитель председателя Государственной Думы

В избирательный фонд Викторя Зари, баллотирующегося по избирательному округу № 5, полтора миллиона рублей перечислило ООО «Троян», в котором депутат-кандидат является и учредителем, и генеральным директором.