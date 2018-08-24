Ещё
Миллионы на пиар. Какая партия потратила больше всего на выборы в областное собрание?
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.72
$
67.69
78.36
78.30
Прогноз
27.08 – 03.09
$
65.95
75.12
Индексы и котировки Brent
76.15
+0.01 Золото
1202.19
+0.47 РТС
1064.46
+0.29
Динамика валют
EUR / USD
24.08
1.1629
+0.0217
10.08
1.1412
23.08
19.08
14.08

Миллионы на пиар. Какая партия потратила больше всего на выборы в областное собрание? 

29.ru 36 минут назад
Фото: 29.ru
Избирательный фонд «Единой России» на выборах депутатов областного Собрания превысил 30,5 миллионов рублей. Об этом официально сообщила избирательная комиссия Архангельской области. Самым богатым кандидатом-одномандатником стал также представитель партии власти Виктор Заря. На его избирательный счёт в Сбербанке «упало» почти два миллиона рублей.
Партии активно вкладывают деньги в агитацию
Второй по объёмам финансовых вливаний в предвыборную агитацию стала Либерально-демократическая партия, на избирательный счёт которой поступило чуть больше восьми миллионов рублей. На третьем месте — «Справедливая Россия» с 1,8 миллионов рублей на избирательном счёте, затем КПРФ — 1,5 миллиона рублей.
Меньше всего средств поступило счёт Коммунистов России — 10 тысяч рублей. Избирательный фонд «Родины» — 120 тысяч рублей.
По данным на 15 августа из полученных 30 миллионов рублей «Единая Россия» на агитационную работу потратила 24 миллиона, «либералы» потратили примерно пять миллионов рублей. Справедливоросы и КПРФ — примерно по миллиону рублей.
В основном, избирательные фонды сформированы за счёт собственных средств партий. Однако «Единой России» перечислили деньги две организации — ООО «АДМ» и «Северные дороги», а также четыре физических лица. Предвыборный фонд «Справедливой России» на 32 тысячи рублей пополнило ООО «Супермаг», учредителем которого, согласно ЕГРЮЛ, является заместитель председателя Государственной Думы Ольга Епифанова.
В избирательный фонд Викторя Зари, баллотирующегося по избирательному округу № 5, полтора миллиона рублей перечислило ООО «Троян», в котором депутат-кандидат является и учредителем, и генеральным директором.
Второй по объёму средств на предвыборную кампанию стала эсерка Ирина Чиркова, чей избирательный фонд пополнен на 1,35 миллиона рублей. Причём вся сумма поступили от юридических лиц — ООО «ДМК» и ООО «Опора». Миллион рублей поступил в избирательный фонд руководителя пресс-службы правительства области Ивана Новикова,
29.ru: последние новости
5 сентября для пожилых архангелогородцев будет работать бесплатное такси Руководителя Государственной жилищной инспекции оштрафовали по обращению депутата Архангельский «ангел», который был Путиным и Депардье, продает свои крылья за 666 666 рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян предупредили о новом виде мошенничества31
Как реформа Сталина обвалила доллар в 1947 году8
Россия решила напугать США рублем35
Сбербанк изменил прогноз по курсу доллара на 2018 год1
Повторение кризиса 1998 года назвали неизбежным273
Видео
03:55
Россия потеряла миллиарды
Экономика Рынки
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
03:31
ЦБ спас рубль
Рынки
00:41
Китай нанес ответный удар по Трампу
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
00:57
Рубль достиг антирекорда 2016 года
Рынки
08:39
Кремль высказался о слухах о смягчении пенсионной реформы
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение