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Лучшее за неделю на Банки.ру: обвал на рынке жилья, новая девальвация рубля и угроза кризиса в банковском секторе
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Лучшее за неделю на Банки.ру: обвал на рынке жилья, новая девальвация рубля и угроза кризиса в банковском секторе 

Банки.ру 59 минут назад
• Рынок жилья переживает масштабные изменения. К 1 июля 2019 года он должен перейти от долевого строительства к проектному финансированию. Каковы последствия реформы и насколько сильно вырастут цены на жилье — в материале «Будет ли обвал на рынке жилья».
• На очередном витке санкций рубль за несколько дней потерял 5%. ЦБ даже пришлось экстренно отказываться от закупок долларов на бирже до конца сентября. Инвесторы были серьезно обеспокоены не только санкциями, но и ситуацией на мировых рынках. О том, стоит ли уже бежать в обменник, снимать рубли с депозита и продавать облигации федерального займа, читайте во мнении начальника управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгия Ващенко. Также у российского рубля появилась новая проблема — экономический кризис в Турции. Насколько это опасно для курса нашей национальной валюты и почему турки сжигают доллары — в материале «Заразная валюта».
• Отсутствие предпосылок для роста платежеспособности заемщиков по текущим кредитам может привести к системному кризису в банковском секторе в перспективе двух лет. Таким мрачным прогнозом поделилось рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») в своем исследовании.
• Российские власти постоянно говорят о неустойчивости доллара и мечтают отказаться от его использования в расчетах. Однако пока в мире нет ни одной валюты, способной конкурировать с американской. О том, удастся ли заменить американскую валюту в международных расчетах и что для этого надо сделать, читайте в материале «Есть ли жизнь после доллара».
Для тех, кто хочет быть в курсе всех важных событий и не успел прочитать все, что его заинтересовало, Банки.ру запускает новый формат: «Лучшее за неделю» — каждую субботу в 10:00.
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