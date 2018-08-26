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В Орле за 7 месяцев собрали более 9 млрд налогов
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В Орле за 7 месяцев собрали более 9 млрд налогов 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
По информации ИФНС России по Орлу за 7 месяцев 2018 года в консолидированный бюджет мобилизовано 9,2 млрд рублей налоговых поступлений, что на 389 млн рублей выше уровня прошлого года.
В пресс-службе отметили, что наблюдается положительная динамика поступления налогов в территориальный бюджет -более 6,8 млрд рублей или 110% к уровню прошлого года.
Одним из основных источников, на долю которого приходится 34,1% консолидированного бюджета, является налог на доходы физических лиц. Его платежи за истекший период составили 3,1 млрд рублей к уровню прошлого года. Их объем увеличился на 337 млн рублей
Поступления в консолидированный бюджет традиционно сформировались за счет поступлений по налогу на доходы физических лиц, НДС, налогу на прибыль и по имущественным налогам.
Сообщение В Орле за 7 месяцев собрали более 9 млрд налогов появились сначала на РИА 57.
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