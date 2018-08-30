Ещё
ВТБ Лизинг признан крупнейшей лизинговой компанией России
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.95
$
68.09
79.32
79.62
Прогноз
03.09 – 10.09
$
67.30
77.19
Индексы и котировки Brent
77.65
–0.04 Золото
1200.04
–0.42 РТС
1085.76
+0.47
Динамика валют
EUR / USD
30.08
1.1665
+0.0288
16.08
1.1377
29.08
24.08
20.08

ВТБ Лизинг признан крупнейшей лизинговой компанией России 

АиФ Казань + ещё 7 1 час назад
Фото: АиФ Казань
ВТБ Лизинг занял первое место в рэнкинге крупнейших лизинговых компаний России «Лизинг Ревю» по ряду ключевых показателей.
Компания стала лидером по объемам инвестиций в лизинг и активы в операционной аренде с показателем 286,3 млрд рублей, по объему портфеля в сегменте подвижного состава (105,1 млрд рублей), а также авиатехники (127,8 млрд рублей).
По объему портфеля в сегменте легкового и коммерческого транспорта, самоходной техники и оборудования ВТБ Лизинг вошел в ТОП-3 крупнейших компаний.
Дмитрий Ивантер, генеральный директор ВТБ Лизинг, прокомментировал: «За годы работы мы выстроили эффективное взаимодействие с большим количеством организаций из различных сегментов. Наибольшую долю в портфеле компании ВТБ Лизинг занимает транспортная отрасль, в частности авиа и железнодорожная техника. Также значимый объем бизнеса у нас приходится на нефтегазовое оборудование. Кроме этого, мы активно развиваем направление Автолизинг. Клиентоориентированность, индивидуальный подход и профессиональный сервис позволяют нам наращивать объемы бизнеса и занимать лидирующие позиции на рынке, а также в самых авторитетных отраслевых рэнкингах».
В исследовании «Лизинг Ревю» приняли участие 58 компаний, которые в совокупности представляют более 80% рынка лизинга.
АиФ Казань: последние новости
Татарстан вернет 322,7 млн субсидий на переселение из аварийного жилья Клиентам Татагропромбанка выплатили 436 млн рублей В Татарстане планируют расселить почти 26 тыс. кв. метров аварийного жилья
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спасибо за санкции: зачем Россия инвестирует в Украину61
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль350
Голикова обозначила сроки выхода на пенсию332
Россияне столкнулись с имущественным коллапсом72
«У рубля плохие перспективы»121
Видео
01:54
Названы самые влиятельные россияне
Компании Политика
00:28
Россия стала основным инвестором Украины
Экономика
00:59
Льготы отвяжут от пенсий
Личный счет
04:24
Песков объяснил желание Путина обратиться к россиянам
Экономика
03:11
Россияне столкнулись с имущественным коллапсом
Недвижимость Другое
02:23
В платежках россиян нашли чужие долги за ЖКХ
Личный счет
00:43
Трамп нанес решающий удар по рублю
Экономика
03:55
«У рубля плохие перспективы»
Рынки
00:59
Путин назвал цель пенсионных изменений
Экономика
24:57
Мировые рынки погружаются в хаос
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение