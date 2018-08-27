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ОАО «МРСК Урала» увеличило выручку за I полугодие 2018 года на 8,7% до 43,2 млрд рублей
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ОАО «МРСК Урала» увеличило выручку за I полугодие 2018 года на 8,7% до 43,2 млрд рублей 

ТАСС 1 час назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. ОАО «МРСК Урала» опубликовало итоги за январь-июнь 2018 года по Международному стандарту финансовой отчетности (МСФО), согласно которой ее выручка от реализации услуг составила 43,163 млрд рублей. Это на 8,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года (39,707 млрд), сообщают в департаменте по связям с общественностью компании.
Расходы компании по итогам 1 полугодия 2018 года составили 44,841 млрд руб. (+23,8%).
Результат операционной деятельности за 1 полугодие 2018 года составил -1 064,1 млн рублей (за 1 квартал 2017 г. 4,123 млрд руб.). Убыток до налогообложения составил 1,286 млрд руб. Убыток за период составил 1,205 млрд руб., а общий совокупный доход -770,3 млн рублей.
О компании
Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала (ОАО «МРСК Урала») основана в феврале 2005 года. В состав компании входят три филиала: «Свердловэнерго», «Челябэнерго» и «Пермэнерго», а также дочернее предприятие — ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания». Основной поставщик услуг по транспорту электроэнергии и технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям на территории Свердловской, Челябинской областей и Пермского края.
Компания осуществляет передачу электроэнергии по электрическим сетям напряжением 110 кВ — 0,4 кВ и технологическое присоединение потребителей к электросетям. На сегодня к электрическим сетям «МРСК Урала» присоединено более 1,6 млн потребителей, в том числе 30 тыс. промышленных предприятий Уральского региона. В зоне ответственности находится более 150 тыс. км кабельных и воздушных линий электропередачи, 36,3 тыс. подстанций с общей установленной мощностью более 52 тыс. МВА.
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