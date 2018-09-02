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Спрос на программы страхования детей вырос в 2,3 раза
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Спрос на программы страхования детей вырос в 2,3 раза 

АиФ + ещё 10 59 минут назад
Фото: АиФ
Клиенты компании ВТБ Страхование с января по июль 2018 года приобрели 205 тысяч полисов для страховой защиты детей. Это в 2,3 раза больше по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.
Наибольшее количество полисов реализовано в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Самаре, Иркутске, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Хабаровске и Казани.
В линейке продуктов для детей представлено несколько программ: «Могу все +», «Детский врач», а также «Ваш личный доктор», в рамках которого могут быть застрахованы как взрослые, так и дети.
Наибольшей популярностью среди клиентов пользуется полис «Могу все +», который предусматривает финансовую помощь семье ребенка в случае его травмы, а также на организацию лечения и денежную компенсацию в случае обнаружения у застрахованного онкологического заболевания. Более 70% таких программ приобретается для детей в возрасте до 10 лет.
«Страховые программы для детей пользуются высоким спросом среди наших клиентов, — говорит первый заместитель генерального директора страховой компании Олег Меркулов. — Полисы обеспечивают ребенка качественной и своевременной медицинской помощью и защищают семейный бюджет от незапланированных крупных расходов».
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