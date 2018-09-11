Цвет настроения красный. Коммунистов стало больше в ЗС Иркутской области

Во время избирательной кампании в Законодательное собрание Иркутской области региону обещали интересные выборы с большой интригой и непредсказуемыми результатами. Так и получилось.

«А может, договоримся?»

Самый главный сюрприз: «Единая Россия» , которая пять лет назад на аналогичных выборах получила едва ли не половину голосов жителей региона (42,34%), в этот раз набрала 27,8% и уступила победу коммунистам , за которых проголосовали 33,9% жителей региона. Третье место — у ЛДПР (15,8%), четвёртое — у «Справедливой России» (7%). Эти четыре партии прошли в региональный парламент, так как места в нём могут занять только те объединения, которые «перешагнули» пятипроцентный порог.

За бортом остались КПСС , набравшая 4,8% голосов, и партия «Родина» — 1,3%. А вот «Гражданская платформа», хоть и не смогла перепрыгнуть барьер по партсписку и получила всего 4,7% «галочек», в ЗС всё равно прошла, так как три её представителя выиграли выборы в одномандатных округах. Также по девять одномандатников одержали победу от КПРФ и «Единой России» и один — от эсеров.

В «битвах» одномандатников тоже не обошлось без неожиданностей. К примеру, в новый состав депутатского корпуса не попал представитель «Единой России» Андрей Лабыгин , бывший вице-спикер регионального парламента, фигура ещё весной казавшаяся незыблемой. Он традиционно выдвигался по округу № 5 (Иркутск) и в настоящей схватке (а по-другому очень активную избирательную кампанию обоих кандидатов и не назовешь) уступил своё место заместителю председателя правительства области Виктору Кондрашову , выдвигавшемуся от КПРФ. За Лабыгина свои голоса отдали 5438 избирателей, за Кондрашова — 6859.

Также в третьем созыве ЗС не будет такого «политического мастодонта», как Виталий Шуба , который последние пять лет был сенатором от Приангарья. На выборах его обогнала представительница эсеров Светлана Петрук, она получила больше 6 тыс. голосов, Шуба — в два раза меньше.

По словам председателя избирательной комиссии региона Ильи Дмитриева, места в областном Заксобрании распределятся следующим образом: 18 кресел займут коммунисты, 17 — единороссы, четыре мандата — у представителей ЛДПР, по три — у СР и ГП. Итого — пять полноценных фракций. Только вот ни у одной из партий нет «контрольного пакета», а значит, депутатам придётся договариваться, считает политконсультант Владислав Шиндяев.

«У нас достаточно интересная ситуация сложилась, теперь партии будут вынуждены вести переговоры. В новом политическом сезоне мы увидим высококонкурентную работу, требующую консолидации, каждую инициативу депутатам придётся глубоко обсуждать», — сказал он.

Кто станет спикером?

Историк и политолог Алексей Петров считает, что в новом созыве возрастёт роль депутатов от «Гражданской платформы», «Справедливой России» и ЛДПР, которые получили «считанные» кресла.

«Теперь представители этих «малых партий» станут знаковыми игроками, потому что нынешний парламент будет работать по принципу «Кто с кем договорится». Давно у нас в регионе такого не было. В ЗС возвращается политическая дискуссия и какая-то публичная жизнь. Раньше другие партии, кроме «Единой России», у которой было большинство мандатов, вообще могли не ходить на заседания, все вопросы решались без них, теперь такого не будет, — считает Петров. — Результаты этих выборов в принципе очень многое изменят в региональной политике, потому что пришло много новых людей. Время тех, кто был депутатом в девяностые и нулевые, уходит. Появляются политики, не ангажированные советским прошлым, с новыми идеями и ценностями».

Если говорить о кандидатуре спикера нового созыва ЗС, эксперты сходятся во мнении, что с большей вероятностью это кресло займёт Сергей Сокол , он прошёл в парламент по партспискам ЕР. По мнению Шиндяева, эта кандидатура наиболее удобна для региона, так как может консолидировать разные политические силы. К тому же, у Сокола есть опыт работы в органах исполнительной власти, он знает, как она устроена изнутри, а также хорошо налажен контакт с федеральным центром.

«Коммунисты могут проголосовать за кандидатуру Сергея Сокола, чтобы показать Москве, что они — хоть и оппозиция, но всё же системная. Это очень вероятно, хотя я не гарантирую, что так и будет. Возможно, на должность председателя появятся и другие кандидаты. Например, бывший председатель облправительства Александр Битаров (избран от «Гражданской платформы». — Прим. ред.). Наверное, он пришёл в парламент не для того, чтобы быть рядовым депутатом», — считает Алексей Петров.

Языком цифр

Хоть выборы и получились объективно интересными, «заинтересовались» ими не все. Явка в Приангарье оказалась традиционно низкой: на участки пришли 490 тыс. человек — 26,3% от всех избирателей. Это всего на 1% больше, чем на аналогичных выборах в 2013 году. Самую высокую явку продемонстрировали жители Баяндаевского, Боханского и Нукутского районов (там явка превысила 50%), самую низкую — Бодайбинский и Казачинско-Ленский районы, где пришли проголосовать меньше 20%. В Иркутске на участки явились 22% избирателей, в Братске — 21,7%.

Кстати

В день голосования в облизбирком поступило шесть жалоб, три из них касались возможных фактов подкупа избирателей, две — незаконной агитации в Интернете, одна — ненадлежащего информирования об адресе избирательной комиссии. Ни одна из жалоб, по словам Ильи Дмитриева, не подтвердилась.